Ρωσία: Ο διάσημος χορευτής μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν και υποστηρικτής του Πούτιν ανακοίνωσε ότι φεύγει από τη χώρα

Ο διάσημος Ουκρανορώσος χορευτής μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν, πρώην πρώτος χορευτής του Βασιλικού Μπαλέτου του Λονδίνου και υποστηρικτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το πρόσωπο του οποίου είχε κάνει τατουάζ στο στήθος του, ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκαταλείπει τη Ρωσία.

«Ευχαριστώ για όλα όσα έκανε η Ρωσία για μένα. Έρχεται η ώρα που η ψυχή δεν αισθάνεται εκεί που πρέπει να είναι», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Ο χρόνος μου στη Ρωσία έχει τελειώσει προ πολλού, σαν να έχω εκπληρώσει προς το παρόν την αποστολή μου εδώ», ανέφερε σε ένα μακροσκελές, νεφελώδες και γεμάτο λάθη μήνυμα προς τους 219.000 περίπου ακολούθους του.

«Δεν είναι ακόμη σαφές πού θα πάμε», έγραψε ο Σεργκέι Πολούνιν.

Ο 35χρονος χορευτής, ο οποίος γεννήθηκε στη νότια Ουκρανία και έχει ρωσική υπηκοότητα από το 2018, δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια γιατί σκοπεύει να εγκαταλείψει τη Ρωσία.

Το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι τον παρακολουθούν και φοβάται για την «ασφάλεια» της οικογένειάς του. Την περασμένη εβδομάδα αντικαταστάθηκε ως επικεφαλής του θεάτρου όπερας και μπαλέτου στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από την Ουκρανία χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ria Novosti.

Έχοντας το παρατσούκλι το «κακό παιδί του μπαλέτου» για τις παθιασμένες ερμηνείες και τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, ο Σεργκέι Πολούνιν εγκατέλειψε ξαφνικά το Βρετανικό Βασιλικό Μπαλέτο το 2012, αφού προήχθη σε πρώτο χορευτή. Στο Λονδίνο είχε πάει το 2003 για να σπουδάσει στη Βασιλική Σχολή Μπαλέτου και το 2009, σε ηλικία 19 ετών, έγινε ο νεότερος χορευτής στην ιστορία του Βασιλικού Μπαλέτου.

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει περισσότερο γνωστός για την ακλόνητη υποστήριξή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν και την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Χαιρέτισε επίσης την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, όπου έκτοτε ζει και εργάζεται.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Σεργκέι Πολούνιν ισχυρίστηκε και πάλι στο Instagram ότι η Ρωσία πολεμά «τους Ναζί» στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας ένα επιχείρημα που το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει συχνά για να δικαιολογήσει την επίθεσή του.

Τον Οκτώβριο του 2023, ο χορευτής απέτισε φόρο τιμής στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του, αποκαλώντας τον «τον πιο ευγενικό και ταλαντούχο άνθρωπο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

