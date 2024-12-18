Λεπέν: Ο Μακρόν «τελείωσε»

Η ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε την Τετάρτη ότι ετοιμάζεται να θέσει υποψηφιότητα για πρόωρες προεδρικές εκλογές, προβλέποντας ότι η εποχή του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου της Γαλλίας θα τελειώσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

«Ετοιμάζομαι για πρόωρες προεδρικές εκλογές, προληπτικά», είπε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Le Parisien, επισημαίνοντας την «ευθραυστότητα» του Μακρόν. «Ο Μακρόν έχει τελειώσει ή σχεδόν τελειώνει», είπε η Λεπέν. «Δεν θέλω να είμαι σκληρή, είναι μια θεσμική πραγματικότητα».

«Ο Μακρόν έχει χάσει την επιρροή του στη διεθνή σκηνή», είπε. «Δεν έχει πλέον καμία επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ταπεινωθεί με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η ΕΕ υπέγραψε μια τεράστια εμπορική συμφωνία με τη Νότια Αμερική, μια κίνηση που θεωρείται ευρέως ως σνομπάρισμα προς το Παρίσι, το οποίο εδώ και καιρό επικρίνει τη συμφωνία.

«Η κατάστασή του είναι πολύ εύθραυστη», είπε η Λεπέν, επικαλούμενη τις εντάσεις με τον νέο πρωθυπουργό και τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «πολλοί λόγοι» για τους οποίους θα μπορούσε να αναγκαστεί να τερματίσει τη θητεία του. Ενώ οι σκληροπυρηνικοί της Εθνικής Συσπείρωσης έχουν ζητήσει ευθέως την παραίτηση του Μακρόν, η ίδια η Λεπέν μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει.

Μετά από πρόωρες εκλογές το περασμένο καλοκαίρι, οι οποίες οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο χωρίς αυτοδύναμο κυβερνητικό κόμμα, το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν έγινε ο ντε φάκτο βασιλιάς της γαλλικής πολιτικής.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το κόμμα της Λεπέν ένωσε τις δυνάμεις του με τον παναριστερό συνασπισμό του Νέου Λαϊκού Μετώπου και ανέτρεψε την απερχόμενη κυβέρνηση με επικεφαλής τον Μισέλ Μπαρνιέ. Ο Μακρόν διόρισε τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού ως νέο πρωθυπουργό την Παρασκευή, αλλά η επιβίωσή του θα εξαρτηθεί και πάλι από την καλή θέληση του κόμματος της Λεπέν σε οποιαδήποτε μελλοντική ψηφοφορία δυσπιστίας.

Η Λεπέν είπε ότι «ο Μακρόν είναι υπεύθυνος για τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση και μπορεί να αναγκαστεί να παραιτηθεί από τη θέση του Γάλλου προέδρου», μια πρόταση που ο Μακρόν απέρριψε σθεναρά.

Οι γαλλικές προεδρικές εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια. Ο Μακρόν εξελέγη το 2022 για δεύτερη θητεία.

Πηγή: politico.eu

