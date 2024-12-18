«Απορρίπτουμε τις εκτιμήσεις της ΕΕ για την εσωτερική πολιτική δυναμική της χώρας μας. Αυτές οι απόψεις γράφτηκαν από μια μονόπλευρη οπτική που απέχει πολύ από την αντικειμενικότητα», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, το Υπουρείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε: «το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποδέχθηκε χθες (17 Δεκεμβρίου) τα ετήσια τακτικά συμπεράσματά του σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ.

Θεωρούμε ότι η έμφαση στο καθεστώς υποψήφιας χώρας και στον βασικό ρόλο της Τουρκίας είναι μια σωστή και ρεαλιστική προσέγγιση στα αποτελέσματα. Ειδικότερα, χαιρετίζουμε την επανέναρξη των συναντήσεων του Οικονομικού Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου και την επιστροφή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία.



Δίνουμε σημασία στην αναφορά στην πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας στις μακροοικονομικές πολιτικές και στα θετικά βήματα που έχουμε κάνει για την επίλυση των εμπορικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης.



Ομοίως, θεωρούμε ειλικρινή προσέγγιση να αναγνωρίσουμε τη σημασία των προσπαθειών μας για μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και τις πρωτοβουλίες μας στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.



Ωστόσο, απορρίπτουμε τις εκτιμήσεις της ΕΕ για την εσωτερική πολιτική δυναμική της χώρας μας. Αυτές οι απόψεις γράφτηκαν από μια μονόπλευρη οπτική που απέχει πολύ από την αντικειμενικότητα.



Στα αποτελέσματα του Συμβουλίου φαίνεται ότι επαναλαμβάνονται οι παράνομες και μαξιμαλιστικές απόψεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, που δεν συμβιβάζονται με την πραγματικότητα.

Από την άλλη πλευρά, οι θεμιτές ανησυχίες και οι δικαιολογημένες πολιτικές της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου έχουν αγνοηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΕ ενεργώντας ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς και αγνοώντας τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη λύσης στο νησί.



Η ένταξη στην ΕΕ είναι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας. Σε απάντηση, η ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει ένα νέο όραμα που θα ενισχύσει την προοπτική ένταξης της χώρας μας.



Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε την πλήρη κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ της 15ης Ιουλίου 2019, που περιορίζει τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.



Η διεξαγωγή των συναντήσεων του διαλόγου υψηλού επιπέδου στους τομείς της πολιτικής, της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και του Συμβουλίου Σύνδεσης το 2025, θα ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής και των περιφερειακών θεμάτων, τα οποία τονίζονται επίσης στα αποτελέσματα του Συμβουλίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.