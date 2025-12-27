Η Ρωσία εξαπέλυσε εκτεταμένη νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί την Κυριακή στη Φλόριντα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κιέβου, από την αεροπορική επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος – ένας 71χρονος – ενώ τραυματίστηκαν 32 ακόμη, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι περισσότερα από 2.600 κτίρια κατοικιών παραμένουν χωρίς θέρμανση, όπως επίσης 187 παιδικοί σταθμοί, 138 σχολεία και 22 κοινωνικές δομές, την ώρα που οι θερμοκρασίες βρίσκονται υπό το μηδέν. «Ο αριθμός των τραυματιών έχει αυξηθεί στους 32, εκ των οποίων οι 11 βρίσκονται στο νοσοκομείο», όπως ενημέρωσε το απόγευμα του Σαββάτου.

Η επίθεση διήρκεσε συνολικά σχεδόν 10 ώρες, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια επιθέσεις του έτους.

Μιλώντας μέσα από αεροσκάφος με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει η Ουκρανία να λάβει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επανέλαβε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, τονίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται περισσότερους πυραύλους εν μέσω των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων. «Η στήριξη των Ευρωπαίων είναι σήμερα κρίσιμη για εμάς. Δεν διαθέτουμε επαρκή αριθμό επιπλέον αντιαεροπορικών συστημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει στάση στον Καναδά για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico ότι αναμένει η συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο να «πάει καλά», σημείωσε ωστόσο ότι ο Ζελένσκι «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ». Πρόσθεσε ακόμη ότι σκοπεύει να συνομιλήσει «σύντομα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα» και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 519 drones και 40 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ζελένσκι δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι, παρά το γεγονός πως Ρώσοι αξιωματούχοι συμμετέχουν σε συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η συνεχιζόμενη βία «μιλά από μόνη της».

Όπως ανέφερε, τα τελευταία πλήγματα στόχευσαν κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στην πρωτεύουσα. «Σε ορισμένες συνοικίες του Κιέβου και της ευρύτερης περιοχής δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ηλεκτροδότηση και θέρμανση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη».

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών του Κιέβου, ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της πόλης, μεταξύ άλλων σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων και σε πολυκατοικίες, ενώ ηλικιωμένοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μονάδα φροντίδας καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ρωσίας σε συνομιλίες με Αμερικανούς εκπροσώπους, ο Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα Χ μετά την επίθεση ότι «οι Ρώσοι εκπρόσωποι συμμετέχουν σε μακροσκελείς συζητήσεις, όμως στην πραγματικότητα μιλούν τα Kinzhals και τα “Shahed”». Και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η πραγματική στάση του Πούτιν και του στενού του κύκλου».

Σε απάντηση στις επιθέσεις, η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη και προχώρησε στο προσωρινό κλείσιμο δύο αεροδρομίων, σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο ανάρτηση της Πολωνικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας στην πλατφόρμα Χ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αισιοδοξούν πως η συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ την Κυριακή θα είναι παραγωγική, έπειτα από μία εβδομάδα εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών. Αν και δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένος στόχος για τη συνάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios την Παρασκευή ότι επιδιώκει την ολοκλήρωση ενός πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, στη συνάντηση δεν αναμένεται να συμμετάσχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Ωστόσο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετέχει το Σάββατο σε τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Reuters.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η ουκρανική πλευρά πιέζει εδώ και μήνες για μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ και εκτιμούν ότι το κλίμα είναι θετικό, καθώς χαρακτηρίζουν τις σχέσεις ΗΠΑ – Ουκρανίας αυτή την περίοδο «παραγωγικές». Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα κάθε συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένει απρόβλεπτο. «Δεν υπάρχει σενάριο χαμηλού ρίσκου με τον Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Ενόψει της συνάντησης της Κυριακής, ο Ζελένσκι ανέφερε την Παρασκευή ότι είχε επικοινωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, του Καναδά, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Δανίας και της Εσθονίας, προκειμένου να συντονίσουν τις θέσεις τους.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε συμβιβασμούς σε ορισμένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που μέχρι σήμερα έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία ειρήνευσης υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν οι παραχωρήσεις αυτές θα ικανοποιήσουν το Κρεμλίνο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο CNN ότι «η εγκατάλειψη του υπόλοιπου Ντονέτσκ θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά».

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο έπειτα από συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας, επικρίθηκε από τους συμμάχους της Ουκρανίας ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, το σχέδιο περιορίστηκε σε 20 σημεία, τα οποία ο Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει ως «βασικό έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου».

Νεότερα για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση από το Κρεμλίνο στο τελευταίο σχέδιο. Ανέφερε ότι το Κίεβο διαπραγματεύεται αποκλειστικά με την Ουάσινγκτον, η οποία με τη σειρά της επικοινωνεί με τη Μόσχα.

Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν αποδεχθεί το κοινό σχέδιο Ουκρανίας – ΗΠΑ, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα. «Αν η Ουκρανία παρουσιάζει μια εποικοδομητική στάση και η Ρωσία, για παράδειγμα, δεν συμφωνεί, τότε η υπάρχουσα πίεση δεν είναι επαρκής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας περιλαμβάνουν την εγκατάλειψη από την Ουκρανία της φιλοδοξίας ένταξης στο ΝΑΤΟ – μια προοπτική που ήταν ούτως ή άλλως μακρινή πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 – καθώς και την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, δηλαδή το Ντονμπάς. Εκεί ξεκίνησε το Κρεμλίνο να αποσταθεροποιεί την Ουκρανία ήδη από το 2014, υποστηρίζοντας φιλορωσικούς αυτονομιστές, ενώ η περιοχή προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Ζελένσκι έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχωρήσεων και στα δύο αυτά ζητήματα. Στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης για το νέο σχέδιο των 20 σημείων, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιδιώκει εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους της που θα «αντικατοπτρίζουν» το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να επιμείνει πλέον στην πλήρη ένταξη στη Συμμαχία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποσύρει τα στρατεύματά της από περιοχές του Ντονέτσκ που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, υπό τον όρο ότι η αποχώρηση θα είναι αμοιβαία, με τη Μόσχα να εγκαταλείπει ισόποσο ουκρανικό έδαφος και τις περιοχές αυτές να αποστρατιωτικοποιούνται. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Ζελένσκι είχε σημειώσει ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν οι περιοχές αυτές να μετατραπούν σε «ελεύθερες οικονομικές ζώνες» μετά την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων.

Το ουκρανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα σύνορα της χώρας πρέπει να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. Ο Ζελένσκι επανέλαβε την Παρασκευή ότι «το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να αποφασιστεί από τον ουκρανικό λαό» και τόνισε ότι οι σύμμαχοι της χώρας «διαθέτουν την ισχύ να πιέσουν τη Ρωσία ή να διαπραγματευτούν μαζί της», ώστε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία να διεξαχθεί με ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

