Μακρόν: Iσχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

«Την ανάγκη η όποια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία να συνοδευτεί από ισχυρές και μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, σκοπός της συνομιλίας ήταν να εκφραστεί η στήριξη της Ευρώπης και του Καναδά προς την Ουκρανία, ενόψει των επαφών του Ουκρανού προέδρου με την αμερικανική πλευρά.

Η γαλλική προεδρία σημειώνει ότι το Παρίσι προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, βάσει των αποφάσεων της Συμμαχίας των Πρόθυμων, της οποίας η Γαλλία και η Βρετανία έχουν τον συντονιστικό ρόλο.

Τέλος, τονίζεται ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαβουλεύσεις που τους αφορούν, ενώ καταδικάζονται απερίφραστα οι πρόσφατες ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

