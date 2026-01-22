Εντυπωσιακό βίντεο: Πατινάζ σε παγωμένη λίμνη, στην Αλάσκα

Την σπάνια ευκαιρία να κάνει πατινάζ σε ένα φυσικό, τεράστιο παγοδρόμιο, εκμεταλλεύτηκε μία αθλήτρια. Η Ιταλίδα πατινέζ Ιλάρια Ντεντέλα ( Ilaria Dentella) βρέθηκε στην Αλάσκα και απόλαυσε την παγωμένη λίμνη Eklutna.

Σε εντυπωσιακό βίντεο, η Ντεντέλα κινείται με χάρη πάνω στην παγωμένη επιφάνεια της επιβλητικής λίμνης, προσφέροντας ένα απολαυστικό θέαμα.



🔴 INFO - #Sport : La patineuse italienne Ilaria Dentella se produit sur le lac gelé d’Eklutna, en #Alaska. Des images montrent l’athlète évoluer sur la surface glacée de ce site naturel spectaculaire, offrant une performance rare dans un décor extrême. pic.twitter.com/qLpkd038tU — FranceNews24 (@FranceNews24) January 21, 2026

Η επαγγελματίας πατινέζ ανεβάζει συχνά βίντεο από τα «παγωμένα» ταξίδια της στα social media, τα οποία γίνονται συχνά viral.

Πηγή: skai.gr

