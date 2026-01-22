Λογαριασμός
Εντυπωσιακό βίντεο: Πατινάζ σε παγωμένη λίμνη, στην Αλάσκα

Η Ιταλίδα πατινέζ Ιλάρια Ντεντέλα βρέθηκε στην Αλάσκα και απόλαυσε την παγωμένη λίμνη Eklutna, προσφέροντας ένα φυσικό, απολαυστικό θέαμα

πατιναζ

Την σπάνια ευκαιρία να κάνει πατινάζ σε ένα φυσικό, τεράστιο παγοδρόμιο, εκμεταλλεύτηκε μία αθλήτρια. Η Ιταλίδα πατινέζ Ιλάρια Ντεντέλα ( Ilaria Dentella) βρέθηκε στην Αλάσκα και απόλαυσε την παγωμένη λίμνη Eklutna.

Σε εντυπωσιακό βίντεο, η Ντεντέλα κινείται με χάρη πάνω στην παγωμένη επιφάνεια της επιβλητικής λίμνης, προσφέροντας ένα απολαυστικό θέαμα. 
 

Η επαγγελματίας πατινέζ ανεβάζει συχνά βίντεο από τα «παγωμένα» ταξίδια της στα social media, τα οποία γίνονται συχνά viral.

