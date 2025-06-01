Ο διοικητής των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων Μιχαήλο Ντραπάτι ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε την παραίτησή του, λέγοντας ότι αισθάνεται "ευθύνη" για τον θάνατο τουλάχιστον 12 Ουκρανών στρατιωτών από ρωσικό πλήγμα σε πεδίο εκπαίδευσης.

Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.



Рішення військовий пов'язав із трагедією на 239-му полігоні, за яку відчуває особисту відповідальність. pic.twitter.com/JgBHttOHPS — 5 канал 🇺🇦 (@5channel) June 1, 2025

Τουλάχιστον 12 στρατιώτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο πεδίο εκπαίδευσής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός ξηράς.

«Σήμερα, 1η Ιουνίου, ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλικό πλήγμα στην εγκατάσταση μίας από τις μονάδες εκπαίδευσης», έγραψε ο στρατός ξηράς.

«Αποφάσισα να υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του διοικητή των χερσαίων δυνάμεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», έγραψε ο Μιχαήλο Ντραπάτι σε ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στο Telegram.

Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από ένα "προσωπικό αίσθημα ευθύνης για την τραγωδία (που σημειώθηκε) στον πεδίο εκπαίδευσης 239" δήλωσε, έπειτα από αρκετές παρόμοιες φονικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

Αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός έπληξε επανειλημμένα εγκαταστάσεις όπου συγκεντρώνονται Ουκρανοί στρατιώτες, μερικές φορές μακριά από το μέτωπο.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει επικρίσεις στην Ουκρανία, με πολιτικούς αξιωματούχους να κατηγορούν για παράδειγμα τη στρατιωτική διοίκηση ότι δημιουργεί εύκολους στόχους και θέτει σε κίνδυνο τους στρατιώτες συγκεντρώνοντάς τους όλους μαζί.

Ο Μιχαήλο Ντραπάτι δήλωσε σήμερα ότι προσπάθησε να "αλλάξει τη στάση" των υφισταμένων του.

«Η κουλτούρα της μυστικότητας και της ατιμωρησίας είναι δηλητήριο για τον στρατό», κατήγγειλε, τονίζοντας ότι προσπάθησε να τις "ξεριζώσει". "Αλλά εάν γίνονται ακόμη τέτοιες τραγωδίες, αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειές μου δεν ήταν αρκετές», πρόσθεσε.

Ο στρατός ξηράς είχε διευκρινίσει σήμερα ότι δεν υπήρχε «ούτε συνάθροιση, ούτε μαζική συγκέντρωση», στο μέρος που στοχοθετήθηκε.

Οι «περισσότεροι» στρατιώτες είχαν σπεύσει επίσης σε ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο όταν σήμανε ο συναγερμός που προειδοποιούσε για επικείμενη επίθεση, δήλωσε ο στρατός.

Εσωτερική έρευνα θα διεξαχθεί προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του πλήγματος. Αν αποδειχθεί πως ο θάνατος και οι τραυματισμοί των στρατιωτών είναι το αποτέλεσμα ενεργειών ή αδράνειας εκ μέρους των υπευθύνων, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν αυστηρά, δήλωσε ο στρατός.

Στα τέλη Μαΐου, έξι Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πεδίο εκπαίδευσης στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Τον Μάρτιο, ρωσική επίθεση σε πεδίο στρατιωτικής εκπαίδευσης προκάλεσε τον θάνατο πολλών στρατιωτών, σε απόσταση 100 και πλέον χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου. Ο στρατός δεν είχε δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Ο διοικητής Ντραπάτι είχε καταγγείλει τότε στρατιωτικούς αξιωματούχους που "ασκούν τα καθήκοντά τους πλημμελώς".

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ρωσική αεροπορική επίθεση σε στρατιωτικό ινστιτούτο στην Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο περίπου 60 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων από 300.

Πηγή: AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

