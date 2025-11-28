Η εξωτερική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι αντισυμβατική, αλλά γίνεται επίσης προβλέψιμα απρόβλεπτη. Θέτει τολμηρές προθεσμίες, παίρνει θέσεις που ήταν προηγουμένως αδιανόητες και διατηρεί τις επιλογές του ανοιχτές.

Φαινόταν ότι ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την Ουκρανία με ένα 28 σημείων σχέδιο ειρήνης ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Ρωσία, αλλά οι Ουκρανοί κατάλαβαν το τέχνασμα και ενήργησαν αναλόγως. Η Ουκρανία θα μπορούσε ακόμα να βγει κερδισμένη στο τέλος αυτής της αγωνιώδους διαδικασίας.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο, η Ουάσινγκτον και το Κίεβο κατέληξαν σε μια συμφωνία που ήταν περισσότερο αποδεκτή για την Ουκρανία. Η προθεσμία της Ημέρας των Ευχαριστιών, που φαινόταν αδιάλλακτη, παρατάθηκε.

Οι φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, που ήταν μακρινές ακόμη και χωρίς τις αντιρρήσεις της Ρωσίας, δεν απορρίφθηκαν πλέον αυτόματα. Και η Ουκρανία προσπαθεί να συμπληρώσει τα κενά στις ασαφώς διατυπωμένες εγγυήσεις ασφάλειας. Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η εξεύρεση μιας αξιοπρεπούς λύσης φαίνεται «εφικτή».

Ο Ζελένσκι έχει γίνει πιο έξυπνος στον χειρισμό του Τραμπ από τότε που τον αντιμετώπισε ανόητα στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Γνωρίζοντας ότι η αρχική συμφωνία ήταν επικίνδυνη για τη χώρα του, ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει πληγεί από ένα αναπτυσσόμενο σκάνδαλο διαφθοράς στην πατρίδα του, παρέμεινε ψύχραιμος και προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί.

Ο Τραμπ προειδοποίησε το Σαββατοκύριακο ότι αν ο Ζελένσκι δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, θα μπορούσε να «πολεμήσει με όλη του τη δύναμη» -χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ. Τώρα αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται λιγότερο πιθανό. Θα ήταν λάθος να επιβληθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα άφηνε την Ουκρανία ευάλωτη σε μια νέα εισβολή από μια επανεξοπλισμένη Ρωσία.

Την Τρίτη, η ομάδα του Τραμπ συναντήθηκε με Ρώσους διαπραγματευτές στο Άμπου Ντάμπι, με την παρουσία Ουκρανών. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι η Ρωσία θα αρνηθεί οποιαδήποτε αναθεωρημένη συμφωνία στην οποία οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα είναι πιο αυστηρές.

Παρόλο που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι το σχέδιο θα μπορούσε να «χρησιμεύσει ως βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία», τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν στείλει ένα ενιαίο μήνυμα ότι οι πρόσθετοι όροι είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αποτυχία της συμφωνίας. Το μήνυμα φαίνεται να είναι ότι αν η Ουκρανία δεν αποδεχτεί πλήρως τους όρους της Μόσχας, η ρωσική επίθεση θα συνεχιστεί.

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν απομακρύνεται από μια συμφωνία που θα μπορούσε να διαφυλάξει την κυριαρχία της Ουκρανίας, και το λάθος του Τραμπ νωρίτερα φέτος ήταν ότι δεν έδρασε πιο σκληρά και πιο γρήγορα έναντι του Ρώσου ομολόγου του. Τελικά επέβαλε σοβαρές κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά οι επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίστηκαν.

Ωστόσο, ο Πούτιν εξακολουθεί να αισθάνεται έτοιμος να συνεχίσει, καθώς σημειώνει μικρά αλλά σταθερά κέρδη στο έδαφος, ανεξάρτητα από το ανθρώπινο κόστος.

Οι απομονωτιστές προσποιούνται ότι όσοι υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της Ουκρανίας πιστεύουμε ότι περισσότερα όπλα και κυρώσεις θα επιτρέψουν στη χώρα να ανακτήσει όλο το έδαφός της. Αυτό είναι ένα ψευδό επιχείρημα.

Η Ουκρανία μπορεί να μην ανακτήσει ποτέ τα χαμένα εδάφη της, και σίγουρα δεν θα το κάνει όσο ζει ο Πούτιν. Όμως, όσο οι Ουκρανοί διατηρούν τη βούληση να πολεμήσουν, η παροχή καλύτερων όπλων και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων θα αυξήσουν το κόστος της επιθετικότητας του Πούτιν και θα τους βάλουν σε καλύτερη θέση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ευρωπαίοι που διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τους από τις διαπραγματεύσεις έχουν μόνο τον εαυτό τους να κατηγορήσουν. Ο πόλεμος μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, και η ήπειρος έχει κάνει πολύ λίγα για να αναζωογονήσει την αμυντική της βιομηχανική βάση. Το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν να αξιοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν την άμυνα της Ουκρανίας.

Οι διαπραγματεύσεις είναι απογοητευτικές, καθώς ανταμείβουν σιωπηρά τον Πούτιν για την επιθετικότητά του. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη και η συνέχιση της ίδιας πολιτικής από τη Ρωσία θα σημαίνει πολύ περισσότερα δεινά για τους Ουκρανούς αυτό το χειμώνα. Τη Δευτέρα το βράδυ, ο Πούτιν εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση στο Κίεβο, στοχεύοντας τις σοβαρά υποβαθμισμένες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλει οι πολίτες του Κιέβου να κρυώσουν αυτό το χειμώνα.

Ο λαός της Ουκρανίας είναι απίστευτα ανθεκτικός και έτοιμος για τις επικείμενες δυσκολίες. Οι υπερβολικά καταπονημένες και αριθμητικά κατώτερες δυνάμεις της χώρας συνεχίζουν να κρατούν την πρώτη γραμμή, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον εχθρό για κάθε επιπλέον τετραγωνικό χιλιόμετρο που καταλαμβάνει.

Αν η Ρωσία θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, το ίδιο θα κάνει και η Ουκρανία. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να συζητάμε –αρκεί οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να μην ξεχνούν ποτέ ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος για αυτή την φρικτή σύγκρουση.

