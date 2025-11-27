Το γερμανικό τριχωτό σαλιγκάρι έχει γίνει ένα από τα πιο απειλούμενα μαλάκια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νέες προσπάθειες θα μπορούσαν σύντομα να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο αγώνας για τη διάσωση του γερμανικού τριχωτού σαλιγκαριού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οικολόγοι και επιστήμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια αποστολή σε ολόκληρο το Λονδίνο, σημειώνει το Euronews.

Περισσότεροι από 100 εθελοντές συμμετέχουν σε μια σειρά ερευνών, με επικεφαλής τον Ζωολογικό Κήπο Citizen και τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL), για να κατανοήσουν καλύτερα την κατανομή των ειδών που κινδυνεύουν σε όλο το Λονδίνο, σύμφωνα με το Euronews.

Ωστόσο, με μέγεθος όσο ένα νύχι, η εύρεση αυτών των σπάνιων σαλιγκαριών - τα οποία κατατάσσονται ως ένα από τα πιο απειλούμενα μαλάκια στο Ηνωμένο Βασίλειο - δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Το «γοητευτικό» τριχωτό σαλιγκάρι της Γερμανίας

Ο Joe Pecorelli, διευθυντής προγράμματος διατήρησης γλυκού νερού στο ZSL, λέει ότι το «γοητευτικό μικρό σαλιγκάρι» ζει σε όχθες ποταμών και υγροτόπους εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ενώ το είδος δεν είχε καταγραφεί στη Βρετανία μέχρι το 1982, απολιθωμένα λείψανα υποδεικνύουν ότι βρισκόταν εκεί τουλάχιστον από τη Νεολιθική εποχή και πιθανώς υπήρχε ήδη από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων, όταν η Βρετανία ήταν ακόμα ενωμένη με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Το γερμανικό τριχωτό σαλιγκάρι πήρε το όνομά του από τις μικροσκοπικές ίνες που καλύπτουν το κέλυφός του, οι οποίες το βοηθούν να διατηρεί την υγρασία και να προσκολλάται στα φυτά και τα υπολείμματα των όχθεων του ποταμού με τα οποία τρέφεται.

Ωστόσο, λόγω παραγόντων όπως η απώλεια οικότοπων και η ρύπανση, ο πληθυσμός του σαλιγκαριού έχει μειωθεί σημαντικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύεται ότι το είδος περιορίζεται πλέον σε «λίγες τοποθεσίες» κατακερματισμένων περιοχών κατά μήκος του ποταμού Τάμεση.

«Προστασία» χώρων πρασίνου

«Αυτές οι έρευνες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς τα πάει το σαλιγκάρι και πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε, όχι μόνο διασφαλίζοντας το μέλλον του για τα επόμενα χρόνια, αλλά και βοηθώντας στη διαφύλαξη των χώρων πρασίνου σε όλο το Λονδίνο για τους ανθρώπους και την άγρια ζωή για τις μελλοντικές γενιές», προσθέτει ο Pecorelli.

Μέχρι στιγμής, η ομάδα έρευνας, η οποία υποστηρίζεται επίσης από εταίρους όπως το London Wildlife Trust, η Conchological Society of Great Britain και η Αρχή Λιμένα του Λονδίνου, έχει βρει το σαλιγκάρι σε διάφορες τοποθεσίες, όπως στο Richmond upon Thames, στο Iselworth Ait και κοντά στο Kew.

