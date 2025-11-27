Ο υφυπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης Γκεόργκι Αγκέλοφ δήλωσε ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 160 προτάσεις έργων και έχουν υλοποιηθεί 53 βουλγαρικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ σε τομείς όπως η παρακολούθηση ποιότητας αέρα, η γεωργία και η δασοκομία, η διαχείριση αποβλήτων, η θαλάσσια επιτήρηση, τα ενεργειακά συστήματα και τα διαστημικά τρόφιμα, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Βουλγαρίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ /ESA), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Ο Αγκέλοφ έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος που πραγματοποιήθηκε σε υπουργικό επίπεδο στη Βρέμη της Γερμανίας. Δήλωσε ότι η Βουλγαρία εργάζεται για να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών στο εθνικό διαστημικό οικοσύστημα - εταιρίες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και δημόσιοι φορείς.

"Για να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βάση που θα επιτρέψει στη χώρα μας να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της συνεργασίας - ως συνδεδεμένο μέλος", δήλωσε ο Βούλγαρος αξιωματούχος και σημείωσε ότι η Βουλγαρία στοχεύει να γίνει βασικός παράγοντας στις αλυσίδες αξίας στις διαστημικές τεχνολογίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ο Αγκέλοφ επιβεβαίωσε ακόμη ότι η Βουλγαρία υποστηρίζει τον διευρυνόμενο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ως δυναμικού συντονιστή καινοτομίας.

"Η χώρα μας χαιρετίζει το ολοκληρωμένο σχέδιο του γενικού διευθυντή του EΟΔ. Το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την Ευρώπη σε ένα ελκυστικό παγκόσμιο κόμβο της ταχέως αναπτυσσόμενης διαστημικής οικονομίας και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και τη συμμετοχή του κοινού", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.