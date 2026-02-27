Τα φριχτά βασανιστήρια που πέρασε στα χέρια της Χαμάς, κατά την διάρκεια των δύο ετών που ήταν αιχμάλωτος στη Λωρίδα της Γάζας, περιέγραψε σε συνέντευξή του ο πρώην όμηρος Ματάν Άνγκρεστ, στρατιώτης που απήχθη πάνω από το άρμα του κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Άνγκρεστ απήχθη κοντά στο Ναχάλ Οζ, όπου υπηρετούσε σε εξειδικευμένη μονάδα αρμάτων με απόρρητο εξοπλισμό. Ήταν το μοναδικό μέλος του πληρώματος του άρματος που επέζησε της επίθεσης καθώς οι συμπολεμιστές του δολοφονήθηκαν επί τόπου και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ξύπνησα στη Γάζα σε κάποιο σπίτι και δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου ούτε να κουνήσω το χέρι μου – το χέρι μου είχε καεί» περιέγραψε στην εκπομπή "Uvda" του Channel 12. «Όταν τελικά κατάφερα να ανοίξω τα μάτια μου, είδα οκτώ άτομα να κάθονται μπροστά μου. Άρχισαν να με ρωτούν πράγματα όπως "πού υπηρετείς;", αλλά μου μιλούσαν στα αραβικά και δεν μπορούσα να καταλάβω», συνέχισε.

«Τότε κάποιος ήρθε με δύο καλώδια και τα έβαλε πάνω στις πληγές μου. Ένιωσα σαν να με χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα. Ούρλιαξα από τον πόνο και μετά μου το έκανε ξανά», είπε στον δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, που αναμεταδίδει την συνέντευξη, οι μαχητές της Χαμάς γνώριζαν ήδη τη μονάδα στην οποία υπηρετούσε ο νεαρός στρατιώτης και ότι,, ως ο μόνος επιζών, θα μπορούσε να τους δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτυχία μελλοντικών τρομοκρατικών ενεργειών.

Για να του αποσπάσουν τις πληροφορίες που ήθελαν τον ανέκριναν και τον βασάνιζαν συνεχώς.

«Μου έκαναν ακραία βασανιστήρια - ηλεκτροπληξίες - ένα τραύμα που θα δεν θα ξεπεράσω ποτέ Η μεγαλύτερη σε διάρκεια ανάκριση ήταν περίπου οκτώ ώρες συνεχόμενα, όπου με ανάγκασαν να πω πράγματα για τα οποία έπρεπε να πεθάνω παρά να αποκαλύψω» είπε ο Άνγκρεστ.

Στη συνέντευξή του ο επιζών πρώην όμηρος είπε ότι κρατούνταν σε απομόνωση για εβδομάδες, τόσο σε κτίρια όσο και σε υπόγειες σήραγγες.

Για λίγο διάστημα μεταφέρθηκε σε σημείο όπου βρέθηκε μαζί με τον επίσης όμηρο Γκάλι Μπέρμαν. Ωστόσο, αργότερα τον απομόνωσαν ξανά και οι ανακρίσεις συνεχίστηκαν. «Έλεγα στον Γκάλι: "Φοβάμαι. Δεν ξέρω τι θα μου κάνουν. Πώς θα κοιμηθώ το βράδυ;"».

Ο Ματάν Άνγκρεστ απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, στα πλαίσια της συμφωνίας Χαμάς - Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου

Πηγή: skai.gr

