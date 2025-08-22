Ζελένσκι: Η Ρωσία κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντμίρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ αυτού και του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Μόσχα εάν δεν δείξει επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, δήλωσε ότι συζήτησαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από άλλα κράτη, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει πως επίθεση εναντίον κράτους μέλος της εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Πηγή: skai.gr

