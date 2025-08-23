Δηλώσεις για πανευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για θύματα ολοκληρωτικών καθεστώτων

Ενόψει της αυριανής πανευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία κ. Χένα Βίρκουνεν και ο Επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Προστασίας των Καταναλωτών κ. Μάικλ ΜακΓκράθ εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Πριν από 86 χρόνια, η ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπέγραψαν το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, μια συμμαχία αίματος μεταξύ δύο από τα πιο βάναυσα καθεστώτα στην ιστορία, αφήνοντας ένα βαθύ τραύμα στην Ευρώπη. Η καταπίεση αυτών των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, καθώς και τα δεινά που υπέστησαν αμέτρητα θύματα, παραμένουν ζωντανές αναμνήσεις για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες.

Στις 23 Αυγούστου, τιμούμε την ιστορία τους. Γιορτάζουμε την αταλάντευτη επιδίωξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας από τους Ευρωπαίους καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι οποίοι έχουν αντιδράσει στην τυραννία, έχουν απαιτήσει δικαιοσύνη και έχουν αγωνιστεί για μια πιο δίκαιη, ισότιμη και ελεύθερη Ευρώπη. Οφείλουμε σε αυτές και αυτούς που αγωνίστηκαν ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία, σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πλέον μια γενιά που έχει μεγαλώσει χωρίς τη σκιά της τυραννίας.

Ωστόσο, ο αγώνας αυτός δεν είναι μια μακρινή ανάμνηση. Οι σπόροι του μίσους, της μισαλλοδοξίας και της καταπίεσης μπορούν ακόμη να ριζώσουν και οι αντίπαλοί μας είναι πρόθυμοι να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός. Η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν αρχές που κερδήθηκαν με σκληρό αγώνα, αλλά μπορούν να διαβρωθούν εάν δεν τηρούνται και δεν προστατεύονται δεόντως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στέκεται πάντα στο πλευρό εκείνων που καλλιεργούν το έδαφος για την επικράτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Η διαφύλαξη αυτών των αξιών αποτελεί συλλογική μας ευθύνη.»

Νίκος Ανδρίτσος

