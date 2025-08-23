Ο Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε την απειλή επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία αν δεν σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθώς η Μόσχα διεμήνυσε ότι δεν έχει σχεδιαστεί συνάντηση των Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

«Θα λάβω μια απόφαση ως προς το τί θα κάνουμε και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, ως προς το αν ή όχι θα επιβληθούν μαζικές κυρώσεις ή μαζικοί δασμοί, ή αμφότερα, ή δεν θα κάνουμε τίποτε και θα πούμε είναι δική σας η μάχη», είπε ο Τραμπ δείχνοντας εμφανώς την απογοήτευσή του για τη στάση του Κρεμλίνου μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

Τραμπ: «Δεν είμαι ευτυχής που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν δυσαρεστημένος με μια ρωσική επιδρομή σε ένα αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά που τραυμάτισε ορισμένους από τους υπαλλήλους της εγκατάστασης, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο», απάντησε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το πλήγμα που προκάλεσε μεγάλη καταστροφή τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία.

«Ναι μεν αλλά» από τη Μόσχα για τη συνάντηση Πούτιν -Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει μια συνάντηση μεταξύ αυτού και του Πούτιν.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι είχε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη τη Δευτέρα που ακολούθησε τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, ενώ ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα καλέσει τον Πούτιν να τον συναντήσει, λέγοντας ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στο NBC ότι δεν έχει προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν είναι «έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν θα είναι έτοιμη η ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο κορυφής. Κι αυτή η ατζέντα δεν είναι διόλου έτοιμη».

Η δήλωση αυτή, που απηχεί την πάγια θέση της Μόσχας ότι μια ρωσο-ουκρανική συνάντηση σε ηγετικό επίπεδο είναι αδύνατη, αν δεν έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένοι όροι, ήταν ένα «πλήγμα» για τον Τραμπ που μιλούσε στις αρχές της εβδομάδας για διπλωματική πρόοδο στην προσπάθειά του να φέρει τη Μόσχα και το Κίεβο πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου.

Απογοητευμένος αλλά... «αναπολεί» τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ωστόσο, παρά την απογοήτευσή του για την αργή πρόοδο στην κατεύθυνση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Τραμπ έδειξε στους διαπιστευμένους στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφους μια φωτογραφία που του έστειλε ο Πούτιν από τη συνάντησή τους στο κόκκινο χαλί στην Αλάσκα και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να παραστεί στο Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ.

«Θα την υπογράψω γι’ αυτόν», πέταξε ο Τραμπ. «Μου την έστειλε και θεώρησα ότι θα θέλατε να τη δείτε, είναι ένας άνδρας ονόματι Βλαντίμιρ Πούτιν, που πιστεύει ότι θα έλθει ανάλογα με το τι θα γίνει. Ίσως έλθει, ίσως όχι, ανάλογα με το τι θα γίνει», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έλαβε προφανώς υπόψη ότι μετά την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία η Ρωσία έχει αποκλειστεί από διεθνείς διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ και δεν έχει μετάσχει στους προκριματικούς για τη διοργάνωση του 2026, που θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό.

«Φως στο τούνελ για τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις» βλέπει ο Πούτιν

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του χθες Παρασκευή σε κέντρο πυρηνικών ερευνών ο Πούτιν είπε ότι βλέπει «φως στην άκρη του τούνελ» για την αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων.

«Είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «τα επόμενα βήματα εξαρτώνται τώρα από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών».

Οι δηλώσεις του σηματοδοτούν την αισιοδοξία της Ρωσίας ότι μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες, παρά την έλλειψη σαφούς προόδου προς τον τερματισμό της ουκρανικής σύγκρουσης.

Χιλιάδες Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια του πολέμου, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί και Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν η τραυματίστηκαν, ενώ οι μάχες μαίνονται με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν πλήγματα και κατά ενεργειακών υποδομών.

Η Μόσχα επιμένει στις αξιώσεις της

Η Ρωσία επιμένει στις αξιώσεις της να της εκχωρήσει η Ουκρανία εδάφη, που διατηρεί υπό τον έλεγχό της στις περιφέρειες του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ με αντάλλαγμα να παγώσει η Μόσχα τις γραμμές των μετώπων στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια και να παραχωρήσει στο Κίεβο μικρά κομμάτια άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει.

Στο μεταξύ ο Ζελένσκι έχει παραιτηθεί της αξίωσης για μια κατάπαυση του πυρός ως προαπαιτούμενο για συνάντησή του με τον Πούτιν, μολονότι μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με το πιστόλι στον κρόταφο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Την Πέμπτη ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποτρέψει μια συνάντηση και θέλει να συνεχίσει την επίθεση.

Στο επίκεντρο της υπό τον Τραμπ διπλωματικής προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου βρίσκεται το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει σε κάποιες δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, αλλά η Μόσχα το αμφισβήτησε αργότερα με τον Λαβρόφ να διαμηνύει την Τετάρτη ότι η συζήτηση του θέματος χωρίς τη Ρωσία είναι «δρόμος που οδηγεί στο πουθενά», ενώ η Μόσχα λέει ότι χρειάζεται και αυτή εγγυήσεις ασφαλείας.

«Όταν η Ρωσία θέτει το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει ακόμη ποιος τους απειλεί», σχολίασε ο Ζελένσκι, που θέλει να αναπτυχθούν ξένα στρατεύματα στη χώρα του για να αποτραπούν νέες ρωσικές επιθέσεις μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας.

