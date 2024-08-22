Στη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών, την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με την προσδοκία να ανοίξει ο δρόμος για τη βελτίωση των σχέσεων της Άγκυρας με την ΕΕ, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας είναι πολυκύμαντες τα τελευταία χρόνια με την ενταξιακή διαδικασία να είναι παγωμένη εδώ και καιρό. Ωστόσο, η ΕΕ εξαρτάται από τη βοήθεια της Τουρκίας, μέλους του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό.

Στη δύσκολη περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων το 2019, η ΕΕ απείλησε την Άγκυρα με κυρώσεις και έκοψε σε ένα βαθμό ορισμένους διαύλους επικοινωνίας. Οι σχέσεις βελτιώθηκαν από το 2021 με την επανεκκίνηση των συνομιλιών σε υψηλό επίπεδο.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί είπε ότι ο Φιντάν έχει προσκληθεί να παραστεί στη συνάντηση της 29ης Αυγούστου και πρόσθεσε πως η Άγκυρα ελπίζει ότι η παρουσία του θα αποτελέσει τη βάση για να ξεπεραστεί το «αδιέξοδο». Πρόσθεσε ότι η ΕΕ δείχνει να αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την πρόσκληση. Την αξιολογούμε ως αναζήτηση διαλόγου από την ΕΕ» είπε ο Κετσελί, προσθέτοντας ότι η συνεργασία και ο διάλογος με την ΕΕ πρέπει να είναι σε «διαρκή και συστηματική» βάση.

Συμπλήρωσε ότι η θετική προσέγγιση του μπλοκ δεν πρέπει να περιοριστεί σε τέτοιες συναντήσεις, λέγοντας ότι η Άγκυρα αναμένει «συγκεκριμένα βήματα» για τα ζητήματα της ένταξής της, την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζα για τους Τούρκους, τις συνομιλίες για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ και την εμβάθυνση του διαλόγου για θέματα ενεργειακά, μεταφορών και πολιτικής.

Η Τουρκία έχει καλές σχέσεις με την Ουγγαρία, η οποία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ την 1η Ιουλίου, και έχει δηλώσει ότι ελπίζει πως η ουγγρική προεδρία θα φέρει πρόοδο σε αυτά τα θέματα.

