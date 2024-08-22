Όταν ο Τραμπ έγινε δεκτός το 2018 από την βασίλισσα Ελισάβετ στο Ουίνδσορ, χαρακτηρίστηκε παγκοσμίως τουλάχιστον αγενής και εντελώς αδαής για το βασιλικό πρωτόκολλο και τους τους καλούς τρόπους: Πρώτον έστησε για δέκα ολόκληρα λεπτά την ηλικιωμένη βασίλισσα μέσα στη ζέστη να τον περιμένει και στη συνέχεια την προσπέρασε κατά την επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος, αφήνοντας την 92χρονη Ελισάβετ μερικά βήματα πίσω του.

Με αφορμή καινούρια βιογραφία της εκλιπούσης βασίλισσας που θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου στη Βρετανία και την 1η Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο Τραμπ μίλησε αποκλειστικά στην Daily Mail και απέκρουσε όλες τις κατηγορίες, ότι η Ελισάβετ τον θεωρούσε «πολύ αγενή».

«Εγώ αγενής; Ήμουν ο αγαπημένος πρόεδρος της βασίλισσας Ελισάβετ» δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, μετά από μια προεκλογική συγκέντρωση στο Asheboro της Βόρειας Καρολίνας.

«Είχα εξαιρετική σχέση με τη βασίλισσα. Την συμπαθούσα και με συμπαθούσε » είπε ο Τραμπ.

Donald Trump rejects 'totally false' claims he was rude to Queen Elizabeth: 'I was her favorite president' https://t.co/ecZG2yhap7 pic.twitter.com/YECDWCiZKV — Mail+ (@DailyMailUK) August 22, 2024

Στη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ με τίτλο "A Voyage Around the Queen" ο συγγραφέας Κρεγκ Μπράουν γράφει εκτός των άλλων ότι η Ελισάβετ ένιωσε «αποστροφή για την συμπεριφορά του Τραμπ στις συναντήσεις τους και τον θεωρούσε «πολύ αγενή».

Επίσης, η εκλιπούσα βασίλισσα πίστευε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να έχει κάνει κάποιου είδους συμφωνία με τη σύζυγό του Μελάνια, διαφορετικά γιατί θα είχε παραμείνει παντρεμένη μαζί του;» γράφει ο βιογράφος.

Ο Τραμπ, μιλώντας στην Daily Mail, είπε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και ότι υπήρχε αμοιβαία συμπάθεια με την βασίλισσα.

«Αυτά είναι όλα ψέματα. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο συγγραφέας, αλλά στην πραγματικότητα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Είχα εξαιρετική σχέση με τη βασίλισσα. Της συμπαθούσα και με συμπαθούσε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.