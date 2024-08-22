Ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη την αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου που επισκέφθηκε το Κίεβο ότι στόχος της εισβολής στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ είναι η προστασία των παραμεθόριων περιοχών της Ουκρανίας.

«Οι στόχοι μας εκεί είναι να εξαλείψουμε από τα σύνορα τις απειλές του ρωσικού στρατού και να καταστήσουμε αδύνατες τις επιθέσεις του εχθρού στις πόλεις και στα χωριά μας», είπε ο Ούμεροφ στους αμερικανούς βουλευτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για τη συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

