Ρωσία: Ποινική έρευνα εναντίον δημοσιογράφου του CNN ξεκίνησαν οι αρχές μετά από ρεπορτάζ που έκανε από το Κουρσκ

Ο Νικ Πάτον Γουόλς, Βρετανός πολίτης, και δύο Ουκρανίδες συνάδελφοί του φέρονται να πέρασαν παράνομα τα σύνορα της χώρας

Κουρσκ Ουκρανία

Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα εναντίον δημοσιογράφου του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN και δύο Ουκρανίδων συναδέλφων του οι οποίοι έκαναν ρεπορτάζ από την περιφέρεια Κουρσκ, αφού διέσχισαν «παράνομα» τα σύνορα από την Ουκρανία.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε ποινική έρευνα» εις βάρος του Νικ Πάτον Γουόλς και των Ουκρανίδων Ντιάνα Μπούτσκο και Ολέσια Μποροβίκ επειδή «πέρασαν παράνομα τα σύνορα».

Ο Νικ Πάτον Γουόλς είναι Βρετανός πολίτης, σύμφωνα με την FSB.

Οι τρεις δημοσιογράφοι έκαναν ρεπορτάζ στη ρωσική πόλη Σούντζα, που βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα από τη μεθόριο με την Ουκρανία, την οποία το Κίεβο έχει ανακοινώσει πως έχει θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό του στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Οι δημοσιογράφοι αυτοί, που δεν βρίσκονται στη Ρωσία, κινδυνεύουν να καταδικαστούν έως σε πέντε χρόνια κάθειρξη, ενώ η FSB ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εκδώσει διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή τους.

Εξάλλου οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν στις 17 Αυγούστου ποινική έρευνα και εναντίον δύο Ιταλών δημοσιογράφων του ιταλικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RAI, της Στεφανία Μπατιστίνι και του Σιμόνε Τράινι, με την ίδια κατηγορία.

Η Μόσχα κάλεσε μία Αμερικανίδα διπλωμάτη, τη Στέφανι Χολμς, για να διαμαρτυρηθεί για τις «προκλητικές ενέργειες», όπως τις χαρακτήρισε, των Αμερικανών δημοσιογράφων που κάνουν ρεπορτάζ στην περιφέρεια Κουρσκ. Διάβημα διαμαρτυρίας έγινε και στην Ιταλίδα πρεσβευτή στη Ρωσία, τη Σεσίλια Πικιόνι.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου επίθεση εναντίον τη ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ. Πλέον το Κίεβο αναφέρει ότι ελέγχει 93 τοποθεσίες και περισσότερα από 1.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους.

