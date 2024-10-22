ΟΗΕ: Αποτροπιασμός μετά το ισραηλινό πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο της Βηρυτού

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε σήμερα αποτροπιασμό για το ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στη Βηρυτό χθες, Δευτέρα, απαιτώντας τη διενέργεια "ταχείας και ενδελεχούς έρευνας".

"Εκφράζω αποτροπιασμό για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Τζναχ της Βηρυτού, η οποία φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά, και τον τραυματισμό άλλων 60", σύμφωνα με ανακοίνωση. "Οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που αφορούν την προστασία των αμάχων πρέπει να τηρούνται".

Σήμερα, οι διασώστες συνέχισαν να αναζητούν τυχόν επιζώντες, εκφράζοντας φόβο ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο υπέστη μόνο μικρές ζημιές "στα ηλιακά πάνελ και τις γυάλινες προσόψεις", δήλωσε ο διευθυντής του.

Όμως, εκεί κοντά, τέσσερα κτίρια ισοπεδώθηκαν από τα πλήγματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Τουρκ δήλωσε ότι "κατά τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να αποφεύγονται, και σε κάθε περίπτωση να ελαχιστοποιούνται οι θάνατοι και οι τραυματισμοί αμάχων όπως και οι ζημιές σε αστικές περιουσίες".

"Τα νοσοκομεία, τα ασθενοφόρα και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ειδικά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο", πρόσθεσε.

"Επαναλαμβάνω την έκκληση του ΟΗΕ για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και υπενθυμίζω προς όλες τις πλευρές ότι η προστασία των αμάχων πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

