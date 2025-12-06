Με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε το Σάββατο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι συμφώνησε με τα επόμενα βήματα, και με τη μορφή που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Δώσαμε προσοχή σε πολλές πτυχές και συζητήσαμε βασικά πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής, καθώς και την απειλή της μη εκπλήρωσης των υποσχέσεών της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν».

Η Ουκρανία, τονίζει, είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί ειλικρινά με την αμερικανική πλευρά στο μέλλον για να φέρει πραγματικά ειρήνη. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα, τη μορφή των συνομιλιών με την Αμερική.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».

H επικοινωνία με τους δυο Αμερικανούς αξιωματούχους έρχεται μετά και την επίσκεψή τους στη Μόσχα, αλλά και στον απόηχο των επικρίσεων για το αρχικό αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια «δυνητικά αποφασιστική φάση», καθώς η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ρήξη στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει στο μεταξύ το Bloomberg.

Η ενημερωμένη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία αναφέρει ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με κατάρρευση, εκτός εάν αλλάξει την κουλτούρα και τις πολιτικές της, έρχεται ενόσω η σύγκρουση στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια δυνητικά αποφασιστική φάση, αναφέρει χαρακτηριστικά το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η στρατηγική των 33 σελίδων που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύθηκε ακριβώς σε μια στιγμή που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται σε αυτή τη δυνητικά αποφασιστική φάση.

Πηγή: skai.gr

