Επικοινωνία Μακρόν με Ζελένσκι - Τι δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

«Θα συνεχίσουμε τον συντονισμό μας τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, υπό το φως των πρόσφατων συζητήσεων»

Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι μίλησε το απόγευμα του Σαββάτου ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο των διπλωματικών ζυμώσεων για ειρηνική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι

Επανέλαβα την καταδίκη και την αλληλεγγύη μας μετά τα τελευταία ρωσικά πλήγματα.

Μοιράστηκα τι έχουν βοηθήσει να διευκρινιστεί και να προχωρήσει οι πρόσφατες διεθνείς συζητήσεις μου, ιδίως στην Κίνα.

Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με όλους τους εταίρους για να εξασφαλίσει μέτρα αποκλιμάκωσης και να επιβάλει κατάπαυση του πυρός.

Θα συνεχίσουμε τον συντονισμό μας τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, υπό το φως των πρόσφατων συζητήσεων μεταξύ των Ουκρανών και των Αμερικανών.

Οι Ευρωπαίοι θα αποτελέσουν αναγκαία βασικό πυλώνα της δίκαιης και διαρκούς λύσης που χτίζουμε συλλογικά».

skai.gr

