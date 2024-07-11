Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέστρεψε χθες Τετάρτη στο Καπιτώλιο για να εμβαθύνει τις σχέσεις του με τους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς οι οποίοι θα αποφασίσουν για το μέλλον της αμερικανικής βοήθειας προς τη χώρα του, κάτι που μπορεί να αμφισβητηθεί αν επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συναντήθηκε με τους επικεφαλής της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων όπως και με μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με την άμυνα, τις δαπάνες, τη διπλωματία και την εθνική ασφάλεια.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική αποστολή και πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας Μαρκ Ουόρνερ.

Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου πραγματοποιείται εν μέσω βαθιάς αβεβαιότητας για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες είναι αντιμέτωποι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ένθερμος υποστηρικτής του Κιέβου, και ο Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το μέγεθος της βοήθειας που παρέχεται στη χώρα.

Ο Ζελένσκι απένειμε τον Σταυρό του Τάγματος Τιμής της Ουκρανίας στον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ προτού γευματίσει με ομάδα Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών γερουσιαστών. Αργότερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Τζόνσον, και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τον προσκάλεσε στο Κίεβο.

Ο Τζόνσον, στενός σύμμαχος του Τραμπ, απάντησε ότι είναι δύσκολο να βρει χρόνο για το ταξίδι αυτό πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Φυσικά και θα το θέλαμε. Το πρόγραμμα είναι πολύ γεμάτο μέχρι τις εκλογές, οπότε είναι δύσκολο να βρούμε τον χρόνο να πάμε, αλλά φυσικά θα το θέλαμε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Το Reuters μετέδωσε τον προηγούμενο μήνα ότι δύο σύμβουλοι του Τραμπ του παρουσίασαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στην περίπτωση που κερδίσει στις προεδρικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, μια προειδοποίηση προς το Κίεβο ότι για να λάβει περαιτέρω αμερικανική βοήθεια θα πρέπει να συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε ομιλία του την Τρίτη ο Ζελένσκι κάλεσε τους Αμερικανούς πολιτικούς ηγέτες να μην περιμένουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών για να βοηθήσουν ενεργά τη χώρα του και ζήτησε να μειωθούν οι περιορισμοί στη χρήση αμερικανικών όπλων.

Στο Κογκρέσο δεκάδες από τους στενούς συμμάχους του Τραμπ έχουν ψηφίσει επανειλημμένα κατά της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία, αν και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν συνεργαστεί για να εγκρίνουν τα συνολικά 175 δισεκ. δολάρια που έχει προσφέρει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τζόνσον άλλαξε στάση τον Απρίλιο, μήνες αφού ο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει νέο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, και επέτρεψε στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει και να περάσει τη βοήθεια αυτή, ύψους 61 δισεκ. δολαρίων.

Το πακέτο υιοθετήθηκε με 311 ψήφους υπέρ και 112 κατά, με κάποιους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους που πρόσκεινται στον Τραμπ να το καταψηφίζουν. Η ψηφοφορία αυτή τροφοδότησε την ανησυχία ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να μην εγκρίνουν νέα βοήθεια για την Ουκρανία, αν κερδίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, της Βουλής και του Λευκού Οίκου τον Νοέμβριο.

Ωστόσο αυτή την εβδομάδα ο Τζόνσον τόνισε στην πρώτη μεγάλη ομιλία του για την εθνική ασφάλεια ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή και πέρα από την Ουκρανία και ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι του έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη βοήθεια προς το Κίεβο.

«Οι άνθρωποι κατανοούν ότι (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) δεν θα σταματήσει αν καταλάβει το Κίεβο. Κατά τη γνώμη μου είναι ένας αδίστακτος δικτάτορας», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

