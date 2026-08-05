Πεζεσκιάν: Πολύ δύσκολη επί του παρόντος η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση την Τετάρτη ότι η επικοινωνία με τον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι επί του παρόντος «πολύ δύσκολη».

Ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μία από τις πρώτες επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

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