Η Google αναδιαρθρώνει την ηγεσία της AI - Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ελληνοκύπριο Ντέμης Χασάμπης

Ο Ελληνοκυπριακής καταγωγής Ντέμης Χασάμπης αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google DeepMind, αναλαμβάνοντας τον νεοσύστατο ρόλο του Chief Scientist της Alphabet και την προεδρία της μονάδας.

Η Alphabet, μητρική της Google, ανακοίνωσε την Τετάρτη σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία της μονάδας τεχνητής νοημοσύνης. Ο επικεφαλής της AI, Ντέμης Χασάμπης, αποχωρεί από τον βασικό εκτελεστικό του ρόλο, ενώ από την εταιρεία αποχωρούν και αρκετά στελέχη που είχαν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του μοντέλου Gemini, μεταξύ των οποίων και ο βετεράνος μηχανικός Τζεφ Ντιν.

Ειδικότερα, ο Ντέμης Χασάμπης, βραβευμένος με Νόμπελ, αναλαμβάνει τον νεοσύστατο ρόλο του Chief Scientist της Alphabet, ενώ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Google DeepMind και αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα προέδρου, όπως ανέφερε σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό. Ο ίδιος εξήγησε ότι η εγγύτητα της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI), ενός σταδίου όπου τα συστήματα AI θα μπορούν να επιδεικνύουν νοημοσύνη αντίστοιχη με εκείνη του ανθρώπου, αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την αλλαγή του ρόλου του.

«Ο Ντέμης κι εγώ συζητούσαμε εδώ και καιρό έναν ρόλο που θα του επέτρεπε να αφιερώσει όλη την προσοχή του στη διαμόρφωση του μέλλοντος της AGI», ανέφερε σε ξεχωριστό σημείωμα προς τους εργαζομένους ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. «Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας για την Alphabet και για την ανθρωπότητα και δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερο άνθρωπο από τον Ντέμης για να το αναλάβει».

Την καθημερινή διοίκηση της Google DeepMind αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα επικεφαλής τεχνολογίας (CTO) της μονάδας, Κοράι Καβουκτσούογλου. Θα φέρει τον τίτλο του ανώτερου αντιπροέδρου, αντί του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), διατηρώντας παράλληλα και τον ρόλο του ως επικεφαλής αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης (Chief AI Architect) της Alphabet.

Παράλληλα, οι Τζεφ Ντιν, Σαντζέι Γκεμαβάτ, Οριόλ Βινιάλς και Κουόκ Λε, τέσσερα από τα πλέον γνωστά και καταξιωμένα στελέχη της Google στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής, αποχώρησαν από την εταιρεία για να ιδρύσουν τη νεοφυή επιχείρηση Discovery Loop, η οποία θα επικεντρωθεί στην έρευνα για νέες ανακαλύψεις στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη και τη μηχανική. Η εταιρεία έχει συσταθεί ως εταιρεία δημόσιου οφέλους (public benefit corporation).

Η Alphabet δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στις αλλαγές αυτές ούτε για το γεγονός ότι συνέπεσαν χρονικά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Google, ο Χασάμπης, ο οποίος διαχρονικά έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα παρά στην κερδοφορία, θα επικεντρωθεί πλέον στην έρευνα και στη χάραξη στρατηγικής γύρω από τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI), έχοντας περιορισμένες άμεσες διοικητικές αρμοδιότητες.

Στο εσωτερικό του σημείωμα, ο Χασάμπης έκανε λόγο για τη «σημαντική πρόοδο» που έχει σημειώσει η Google στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, αναφέροντας μεταξύ άλλων και μια αναβαθμισμένη έκδοση του Gemini 4, η οποία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην Isomorphic Labs, την εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων που προέκυψε από τη DeepMind και της οποίας είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος.

«Πίστευα πάντα ότι η σημαντικότερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας», ανέφερε. «Ήρθε η ώρα η AI να αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία την αξία της για τον κόσμο. Και ποιος καλύτερος τρόπος να το δείξει από το να συμβάλει επιτέλους στη θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος;»

Πηγή: skai.gr

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