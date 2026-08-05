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Αντίπαλος ΠΑΟΚ: Απέδρασε από τη Νορβηγία με προβάδισμα πρόκρισης ο Απόλλων Λεμεσού

Στο ζευγάρι που… δεν θέλει να πάει ο ΠΑΟΚ καθώς θα σημαίνει πως «υποβιβάστηκε» μια διοργάνωση, ο Απόλλων Λεμεσού άλωσε την έδρα της Μπραν (0-1)

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Απόλλωνας Λεμεσού

Σπουδαία νίκη που τον μετατρέπει σε απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στα playoffs του Conference League πήρε ο Απόλλων Λεμεσού, επικρατώντας με σκορ 1-0 μέσα στη Νορβηγία επί της Μπραν.

Ένα ζευγάρι από το οποίο μπορεί να προκύψει αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, εφόσον ο «δικέφαλος του βορρά» αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό του Europa League και «υποβιβαστεί» μια διοργάνωση.

Οι Κύπριοι μπήκαν γκαζωμένοι στο ματς, πιέζοντας ασφυκτικά για το γρήγορο γκολ το οποίο εν τέλει ήρθε στο 22ο λεπτό με τον Όζμπολτ να παίρνει το ριμπάουντ από κοντά για το 1-0.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
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