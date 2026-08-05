Ανακοίνωση με αφορμή τις υπογραφές με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ενεργειακής διασύσνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου.
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.:
«Να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση για έργο που έχει παγώσει εδώ και έναν χρόνο - Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο του καλωδίου;
Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.
Όσο θετική εξέλιξη και να αποτελεί η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή της γαλλικής Nexans ως κατασκευαστή-αναδόχου ουδόλως βοήθησε στο ξεπάγωμα του έργου εδώ και ένα χρόνο.
Ούτε η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, ούτε η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ούτε το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ συνέβαλλαν στο να ξεκολλήσει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου απέναντι στις τουρκικές απειλές, διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος απέναντι στην Τουρκία και τις προκλήσεις της.
Στο πλαίσιο αυτό, το λιγότερο που πρέπει επιτέλους να παρουσιάσει η Κυβέρνηση είναι ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και με ευρωπαϊκές και γαλλικές εγγυήσεις».
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