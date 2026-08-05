Υεμένη: Οι Χούθι ανακοίνωσαν νέα επίθεση σε σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου στην Ερυθρά Θάλασσα, συνεχίζοντας την εκστρατεία που έχουν εξαγγείλει κατά της ναυτιλίας της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθι, Γιαχία Σαρί, στόχος της επίθεσης ήταν το σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο «Wafa», το οποίο, όπως υποστήριξε, έπλεε στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, ανοικτά του λιμανιού του Γιανμπού. Ο ίδιος ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Σαρί υποστήριξε ακόμη ότι πρόκειται για το όγδοο πλοίο που στοχοποιείται από τότε που οι Χούθι ανακοίνωσαν, στις 22 Ιουλίου, ναυτικό αποκλεισμό κατά του σαουδαραβικού στόλου, σε αντίποινα όπως αναφέρουν, για τη στήριξη του Ριάντ στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Καμία επιβεβαίωση από το Ριάντ

Μέχρι στιγμής, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση ούτε έχουν ανακοινώσει εάν το δεξαμενόπλοιο υπέστη ζημιές ή υπάρχουν τραυματισμοί στο πλήρωμα. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί των Χούθι δεν μπορούν προς το παρόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Συνεχίζεται η πίεση στη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας

Η νέα ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής.

Μετά την επιβολή του αποκλεισμού από τους Χούθι, αρκετά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο έχουν τροποποιήσει τις διαδρομές τους ή ακόμη και απενεργοποιούν προσωρινά τα συστήματα αυτόματου εντοπισμού (AIS) όταν διέρχονται από ευαίσθητες περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο στοχοποίησης.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού του Γιανμπού και του αγωγού Ανατολής–Δύσης για τη μεταφορά αργού πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιορίσει σημαντικά τις παραδοσιακές οδούς εξαγωγών.

Η εξέλιξη έχει καταστήσει το Γιανμπού κομβικό σημείο για τις ενεργειακές εξαγωγές του βασιλείου, αλλά και πιθανό στόχο επιθέσεων.

Είχε προηγηθεί σειρά επιθέσεων

Η ανακοίνωση για το Wafa ακολουθεί τις επιθέσεις που είχαν ανακοινώσει οι Χούθι στα σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια Encelia και Layla στα τέλη Ιουλίου.

Στην περίπτωση του Encelia, σαουδαραβικές αρχές είχαν επιβεβαιώσει ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πρωραίο τμήμα του πλοίου έπειτα από επίθεση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι όλα τα μέλη του πληρώματος ήταν ασφαλή και δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω διατάραξη της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου, καθώς η Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αποτελούν κρίσιμες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.



Πηγή: skai.gr

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