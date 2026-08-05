Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην ΤΣΣΚΑ 1948 (21:30, ΣΚΑΪ, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στα playoffs του Conference League.

Λίγο πριν την αναμέτρηση, έγινε γνωστή η 11άδα που επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, η οποία περιλαμβάνει 4 αλλαγές σε σχέση με αυτή της ρεβάνς κόντρα στην Πάκσι (Φαν Ντρόνγκελεν αντί Τουμπά, Τσιριβέγια αντί Τσέριν, Πελίστρι αντί Ζαρουρί, Ραστόντερ αντί Τετέι).

Συγκεκριμένα, στο τέρμα θα πάρει θέση ο Πένια, ενώ στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος στα δύο άκρα, με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν να συνθέτουν το κεντρικό δίδυμο.

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Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Καμαρά και Τσιριβέγια, με τον Γιάγκουσιτς σε ρόλο δημιουργικού χαφ πίσω από την επιθετική γραμμή. Στα άκρα της επίθεσης επιλέχθηκαν οι Πελίστρι και Αντίνο, ενώ στην κορυφή θα αγωνιστεί ο Ραστόντερ.

Yπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει για το συγκεκριμένο παιχνίδι στους Ίνγκασον, Καλάμπρια, Παντελίδη, Κρίστιανσεν, Τετέι, Ντέσερς και φυσικά Λιβάι Γκαρσία.

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια - Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος - Τσιριβέγια, Καμαρά - Πελίστρι, Αντίνο, Γιάγκουσιτς - Ραστόντερ.

Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης.

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Μαμαντού Ντιαλό έμεινε εκτός ενδεκάδας της ΤΣΣΚΑ 1948 για την πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League (21:30).

Αντί του 29χρονου Γάλλου φορ, που φέτος έχει πετύχει ήδη 3 γκολ σε 4 εμφανίσεις (πέρσι σκόραρε 20 φορές σε 37 ματς), προτιμήθηκε στην κορυφή της επίθεσης ο Ατάνας Ίλιεφ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της βουλγαρικής ομάδας σε διάταξη 4-4-1-1: Μαρίνοφ-Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς-Μασιέλ, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι, Ρούσεφ-Μέγερ-Ίλιεφ.





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