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Σαλάχ: Τον υποδέχθηκαν σαν βασιλιά στην Τραπεζούντα - Εντυπωσιακά βίντεο

Κατά την άφιξή του Αιγύπτιου σταρ, οι φίλοι της Τράμπζονσπορ άναψαν δεκάδες καπνογόνα, με τον Σαλάχ να μένει άναυδος και να παρακολουθεί εντυπωσιασμένος

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Σαλάχ

Η Τράμπζονσπορ ολοκλήρωσε τη μεταγραφική βόμβα με την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος μέχρι πριν από μόλις μερικούς μήνες, πρωταγωνιστούσε στην Premier League ως πρωταγωνιστής της Λίβερπουλ.

Όπως ήταν λογικό, οι φίλοι της τουρκικής ομάδας....τρελάθηκαν στην είδηση της ολοκλήρωσης της σπουδαίας μεταγραφής, ενώ χιλιάδες από αυτούς επιφύλασσαν μια απίστευτη υποδοχή στον Αιγύπτιο.

Κατά την άφιξή του λοιπόν, άναψαν δεκάδες καπνογόνα, με τον Σαλάχ να μένει άναυδος και να μένει να παρακολουθεί όντας εμφανώς εντυπωσιασμένος. Μάλιστα, μετά από λίγο πλησίασε τους φίλους της Τράμπζονσπορ, τραγουδώντας και συνθήματα μαζί τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μοχάμεντ Σάλαχ Τουρκία
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