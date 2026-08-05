Η Τράμπζονσπορ ολοκλήρωσε τη μεταγραφική βόμβα με την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος μέχρι πριν από μόλις μερικούς μήνες, πρωταγωνιστούσε στην Premier League ως πρωταγωνιστής της Λίβερπουλ.

Όπως ήταν λογικό, οι φίλοι της τουρκικής ομάδας....τρελάθηκαν στην είδηση της ολοκλήρωσης της σπουδαίας μεταγραφής, ενώ χιλιάδες από αυτούς επιφύλασσαν μια απίστευτη υποδοχή στον Αιγύπτιο.

Κατά την άφιξή του λοιπόν, άναψαν δεκάδες καπνογόνα, με τον Σαλάχ να μένει άναυδος και να μένει να παρακολουθεί όντας εμφανώς εντυπωσιασμένος. Μάλιστα, μετά από λίγο πλησίασε τους φίλους της Τράμπζονσπορ, τραγουδώντας και συνθήματα μαζί τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

O bize, biz ona hayran 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8Q3GCHu1C6 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

🚨🇪🇬 Trabzonspor's new signing Mohamed Salah: "I honestly can't even remember if I've seen something like this before. I'm very happy to be here. There are 25,000 fans, it's UNBELIEVABLE!" 🤯❤️💙 pic.twitter.com/ANKwqYGxAR — EuroFoot (@eurofootcom) August 5, 2026

Trabzonspor taraftarlarının muhteşem karşılamasını gören Mohamed Salah uzun süre şaşkınlık yaşayarak o anları hayranlıkla izledi @MoSalah pic.twitter.com/x45ZElUiv0 — 61saat (@61saat) August 5, 2026

🚨 BREAKING: The scenes in Trabzon, Türkiye as they await Mohamed Salah’s arrival 🤯 pic.twitter.com/NfscwCqOE1 — Salah Updates (@SalahUpdates) August 5, 2026

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