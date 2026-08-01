Ζελένσκι: Πλήξαμε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές και ένα εμπορικό πλοίο

Η Ουκρανία έπληξε τις υποδομές τριών ρωσικών διυλιστηρίων στην περιοχή Μπασκορτοστάν, σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα σύνορα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βύθισαν επίσης, ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο που είχε υπαχθεί σε κυρώσεις. Το πλοίο Yanina, έπλεε με ρωσική σημαία και είχε μεταφορική ικανότητα 100.000 τόνων.

Παράλληλα, οι Ουκρανοί έπληξαν άλλους στόχους τόσο στη Μαύρη Θάλασσα, όσο και στη Θάλασσα του Αζόφ.

“Στόχοι μας, είναι συγκεκριμένες υποδομές που συντηρούν την πολεμική προσπάθεια”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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