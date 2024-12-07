Ζελένσκι: Είχα μια καλή και παραγωγική συνάντηση με τον Τραμπ και τον Μακρόν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε "μια καλή και παραγωγική" συνάντηση με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σήμερα στο Παρίσι, και ότι οι τρεις ηγέτες θέλουν μια "δίκαιη" ειρήνη στην Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία.

"Είχα μια καλή και παραγωγική τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων", έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. "Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό και με δίκαιο τρόπο. Μιλήσαμε για τον λαό μας, την κατάσταση επί του εδάφους και μια δίκαιη ειρήνη", πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι οι τρείς ηγέτες "συμφώνησαν να συνεχίζουν να εργάζονται από κοινού".

Πηγή: skai.gr

