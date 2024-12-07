Ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο

Σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο. Ενώ αρχικά εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του από το σύλλογο του Λονδίνου, με νέα ενημέρωσή τους αργότερα τα «σφυριά» καθησύχασαν τους πάντες.

Αγγλικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι μετά το τροχαίο, ο Αγγλος παίκτης (έχει και Τζαμαϊκανή υπηκοότητα) διακομίστηκε με εναέριο μέσο στο νοσοκομείο, ενώ οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αυτοκίνητο που επέβαινε είναι σοκαριστικές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Λονδίνου:

«Η Γουέστ Χαμ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο επιθετικός Μίκαελ Αντόνιο ενεπλάκη σήμερα σε τροχαίο ατύχημα. Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων στο κλαμπ είναι με τον Μίκαελ, την οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη στιγμή. Το κλαμπ θα εκδώσει ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω».

Ακολούθησε η νέα ενημέρωση των Λονδρέζων:



«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μίκαελ Αντόνιο βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μετά από τροχαίο ατύχημα που συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Έσεξ. Ο Μίκαελ έχει τις αισθήσεις του, επικοινωνεί και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό στενή παρακολούθηση σε κεντρικό νοσοκομείο του Λονδίνου.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρακαλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του Μίκαελ και της οικογένειάς του. Ο σύλλογος δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια απόψε».

