Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη Δαμασκό: Στα χέρια των ανταρτών προάστια της πόλης

Προελαύνουν οι ισλαμιστές αντάρτες, οι οποίοι έχουν περικυκλώσει τη Δαμασκό και έχουν καταφέρει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το ένα προάστιο μετά το άλλο.

Ο Rami Abdurrahman, ο οποίος ηγείται του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Βρετανία, είπε στο CBS ότι οι αντάρτες δραστηριοποιούνται τώρα στα προάστια της Δαμασκού Maadamiyah, Jaramana και Daraya.

O Χασάν Αμπντούλ-Γκάνι, ανάρτησε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν το «τελικό στάδιο» της επίθεσής τους περικυκλώνοντας τη Δαμασκό, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες κατευθύνονταν από τη νότια Συρία προς τη Δαμασκό.

«Βρισκόμαστε τώρα στο κατώφλι της Χομς και της Δαμασκού και η ανατροπή του εγκληματικού καθεστώτος είναι κοντά», έγραψε ο Τζολάνι ο οποίος δεσμεύτηκε επίσης ότι όποιος Σύρος στρατιώτης παραδόθηκε στους αντάρτες ή δεν συμμετείχε στις μάχες θα είναι ασφαλής.

Νωρίτερα ο Γκάνι είχε δηλώσει ότι οι δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Χομς όπου κατέλαβαν ένα στρατόπεδο και μια σειρά από χωριά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάτοικος της Χομς και πηγές του στρατού και των ανταρτών δήλωσαν ότι οι αντάρτες είχαν παραβιάσει την άμυνα της κυβέρνησης από τα βόρεια και τα ανατολικά της πόλης.

Σε μία τελευταία εξέλιξη, διοικητής των ανταρτών, ο Χασάν Αμπντούλ Γκάνι, δήλωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν ένα στρατόπεδο και μια σειρά από χωριά γύρω από την πόλη Χομς.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση των ισλαμιστών ανταρτών Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ, που θεωρείται πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, δήλωσε ότι έχει καθήκον να προστατεύσει τα γραφεία των κυβερνητικών υπηρεσιών, των διεθνών οργανισμών και του ΟΗΕ στη Συρία.

Από την προέλαση των ανταρτών στο Χαλέπι πριν από μια εβδομάδα, οι κυβερνητικές άμυνες έχουν καταρρεύσει σε όλη τη χώρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις κατέλαβαν μια σειρά από μεγάλες πόλεις.

Στην άλλη άκρη της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ, δεκάδες Σύροι στρατιώτες πέρασαν τη μεθοριακή διάβαση Αλ Κάιμ και εισήλθαν στο ιρακινό έδαφος, σε συνεννόηση με τον ιρακινό στρατό, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Δρούζοι κατέλαβαν βάσεις στη Σουέιντα

Δρούζοι πολιτοφύλακες κατέλαβαν τις περισσότερες βάσεις του συριακού στρατού στην επαρχία Σουέιντα, που συνορεύει με την Ιορδανία, αφήνοντας μόνο μία μεγάλη βάση, στα βόρεια της πόλης Σουέιντα, ανέφεραν πηγές των ανταρτών στο πρακτορείο Reuters.

Η αεροπορική βάση Χαλχάλα, στα βόρεια της πόλης, παραμένει υπό τον έλεγχο του στρατού και οι δυνάμεις του ανασυντάσσονται Στο αρχηγείο της μονάδας των ειδικών δυνάμεων, που εδρεύει στην πόλη Σουέιντα, πολλοί λιποτάκτησαν μαζικά, σύμφωνα με τους αντάρτες.

Εκατοντάδες στρατιώτες έχουν βρει καταφύγιο σε κοινοτικά κέντρα των Δρούζων, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

