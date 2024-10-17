Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμφωνία για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.

Η Ελλάδα είναι το 21ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει αντίστοιχη διμερή συμφωνία με την Ουκρανία.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της προσχώρησης της Ελλάδας και της Ε.Ε. στην Κοινή Δήλωση των G7 (Ιούλιος 2023) για την υποστήριξη της ασφάλειας της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου, αλλά και της αντίστοιχης συμφωνίας Ε.Ε.-Ουκρανίας που υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2024 στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η διμερής συμφωνία για την πολύπλευρη στήριξη και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στα πρότυπα αντίστοιχων διμερών συμφωνιών που έχει συνάψει η πλειονότητα των κρατών-μελών της Ε.Ε. έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας και την πολύπλευρη στήριξη της χώρας και της ενταξιακής της πορείας.

Προβλέπει συνεργασία και κοινά εγχειρήματα σε μια σειρά από τομείς, όπως η οικονομία, οι μεταρρυθμίσεις, η ενέργεια, η πολιτική προστασία, η ανοικοδόμηση και ανάκαμψη της Ουκρανίας, η πολιτιστική συνεργασία και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας - και ιδιαίτερα της Οδησσού, την ανοικοδόμηση της οποίας ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί ότι θα στηρίξει λόγω της ιστορίας της και των δεσμών με την Ελλάδα κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τον περασμένο Μάρτιο.

Η ανοικοδόμηση παρουσιάζει ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες και για συνέργειες τόσο με ευρωπαϊκές όσο και με ουκρανικές εταιρείες - στη συμφωνία υπάρχει αμοιβαία δέσμευση για τη συνεργασία εταιρειών των δύο χωρών, καθώς και για συνεργασία στους τομείς της παραγωγής και μεταφοράς πράσινης ενέργειας, στις θαλάσσιες μεταφορές, τα logistics.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι η Ελλάδα έχει ήδη διοργανώσει ένα μεγάλο Συνέδριο για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σχετικά με τη στρατιωτική και αμυντική βοήθεια, πηγές από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι η Ελλάδα στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, στο μέτρο του δυνατού και εφόσον δεν υποβαθμίζονται οι εγχώριες αμυντικές ικανότητες. Η στήριξη αυτή προβλέπεται ήδη από τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.