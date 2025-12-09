Νέες πιέσεις για συμφωνία ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Όπως αναφέρουν οι FT, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον Ουκρανό πρόεδρο «μέρες» για να απαντήσει στην αμερικανική ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι είχε πιεστεί, κατά τη διάρκεια μιας διώροφης τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο, να λάβει μια γρήγορη απόφαση από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ένα άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο δήλωσε ότι ο Τραμπ ήλπιζε σε μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, είπε στους απεσταλμένους τωνΗΠΑ ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν αντιδράσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβούνται οι Κίεβο, θα μπορούσε να διασπάσει τη δυτική ενότητα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Σε συνέντευξή του στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε θέσει χρονοδιάγραμμα για να συμφωνήσει ο Ζελένσκι σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αρχίσει, να αποδέχεται πράγματα... γιατί χάνει», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και σημειώνουν σταθερά - αν και με βαριές απώλειες - κέρδη στο πεδίο της μάχης στα νοτιοανατολικά. Στην περιοχή του Ντόνετσκ, την οποία η Ρωσία και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του στρατηγικού οχυρού του Ποκρόβσκ και απειλούν την όμορη πόλη Μίρνοχραντ με περικύκλωση.

Η απώλεια αυτών των πόλεων θα έπληττε το ηθικό του Κιέβου και θα έδινε στο Κρεμλίνο μια πιθανή εξέδρα εκτόξευσης για να χτυπήσει βαθύτερα στην περιοχή. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι έχει καταλάβει πλήρως τις πόλεις σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει.

Στη δήλωσή του την Τρίτη το βράδυ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθεί να βασίζεται στην αποδοχή της χώρας που είναι υπεύθυνη για την έναρξη του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από το 1945.

«Και όπως ορθώς σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.