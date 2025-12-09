Μια νεαρή γυναίκα στο Ιράν, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του συζύγου της, δεν θα εκτελεστεί, καθώς η οικογένεια του θύματος, της παραχώρησε συγχώρεση. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από τη δικαστική εξουσία του Ιράν.

Η Γκολί Κουχάν, 25 ετών, μέλος της μειονότητας των Μπαλούχων και χωρίς επίσημα έγγραφα, είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί τον Δεκέμβριο. Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει έντονη διεθνή ανησυχία, με ειδικούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να καλούν την Τεχεράνη να αναστείλει την εκτέλεση.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, η Κουχάν παντρεύτηκε δια της βίας τον εξάδελφό της σε ηλικία 12 ετών και έγινε μητέρα σε ηλικία 13 ετών, χωρίς καμία ιατρική φροντίδα. Όπως αναφέρουν, υπέστη σωματική και ψυχολογική βία επί σειρά ετών.

Το 2018, σε ηλικία 18 ετών, ο σύζυγός της φέρεται να επιτέθηκε τόσο στην ίδια όσο και στον πεντάχρονο γιο τους. Κατά τη διάρκεια καυγά που ακολούθησε, ο σύζυγός της έχασε τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας, Mizan, η Κουχάν «έλαβε συγχώρεση χάρη στη διαμεσολάβηση του δικαστικού συστήματος και τη συγκατάθεση των γονέων του θανόντα».

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι η χάρη δόθηκε υπό τον όρο καταβολής περίπου 100.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην «τιμή του αίματος», όπως προβλέπει η ιρανική σαρία. Το τελικό ποσό, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κουχάν, Παράντ Γαραχνταγί, μειώθηκε σε περίπου 80.000 ευρώ, με τη συμβολή δωρεών και ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμιρί-Μογαντάμ, σημείωσε ότι η υπόθεση της Κουχάν «αντικατοπτρίζει τις διακρίσεις και τη διαρθρωτική βία που υφίστανται πολλές γυναίκες καταδικασμένες σε θάνατο στο Ιράν».

Σύμφωνα με την ίδια ΜΚΟ, περισσότερες από 40 γυναίκες εκτελέστηκαν το 2025 στο Ιράν, πολλές εκ των οποίων ήταν θύματα αναγκαστικών γάμων ή ενδοοικογενειακής βίας από παιδική ηλικία.

Το Ιράν παραμένει η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα, όπως επισημαίνουν οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

