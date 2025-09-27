Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα παραλάβει δύο νέα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot το φθινόπωρο, ενώ αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει ήδη λάβει ένα από το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, δήλωσε ότι συνολικά 92 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς την Πολωνία, ωστόσο οι ουκρανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν.

Ο Ζελένσκι βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, μοιράστηκε με τον Τραμπ «μια συγκεκριμένη οπτική για το τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας, δεσμευόμενος ότι η Ουκρανία θα απαντήσει εάν η Μόσχα προκαλέσει μπλακ άουτ στη χώρα.

Στο πεδίο της ενέργειας, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία θα προτείνει εναλλακτικές διαδρομές εισαγωγής ενέργειας προς τη Σλοβακία κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνάντησης τον Οκτώβριο.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, γνωστοποίησε ότι έχουν ξεκινήσει αρχικές συζητήσεις για μια διμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ενώ αντιπροσωπεία της Ουκρανίας θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ το διάστημα Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου για συνομιλίες που θα αφορούν τόσο την οικονομία όσο και την προμήθεια όπλων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποσυρθούν στο μέλλον από τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, αν και, όπως είπε, αυτό δεν συμβαίνει στην παρούσα φάση.

Πηγή: skai.gr

