Ιράν: Οι ΗΠΑ ζήτησαν όλο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου για προσωρινή αναστολή κυρώσεων

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιαν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαίτησε από τη χώρα του να παραδώσει ολόκληρο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την προσωρινή άρση των επικείμενων κυρώσεων του ΟΗΕ.

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιάν το Σάββατο έγιναν ενώ το ιρανικό νόμισμα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό και η χώρα ανακάλεσε τους πρέσβεις της στη Βρετανία, στη Γαλλία και τη Γερμανία, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Δύση για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Θέλουν να τους δώσουμε όλο το εμπλουτισμένο ουράνιό μας σε αντάλλαγμα για μια τρίμηνη περίοδο, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο», είπε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στις ΗΠΑ. Μιλούσε πριν από την επιστροφή του στην Τεχεράνη από τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ψήφισμα που συνέταξαν η Ρωσία και η Κίνα, με στόχο την καθυστέρηση της επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν, δεν κατάφερε να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας την Παρασκευή. Οι κυρώσεις, που είχαν αρθεί στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με τις μεγάλες δυνάμεις, πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε ισχύ το Σάββατο το βράδυ στις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη ανακάλεσε το Σάββατο τους πρέσβεις της σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία για «διαβουλεύσεις», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, αντιδρώντας στην ενεργοποίηση των κυρώσεων από τις τρεις χώρες τον περασμένο μήνα. Το ριάλ, το εθνικό νόμισμα του Ιράν, έπεσε επίσης έως και στις 1.110.000 ανά δολάριο στην ανεπίσημη αγορά μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Πεζεσκιαν δήλωσε ότι, ενώ το Ιράν είχε «καταλήξει σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά μέρη» σχετικά με τον μηχανισμό επαναφοράς κυρώσεων, «η προσέγγιση των ΗΠΑ είναι διαφορετική».

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι «σε λίγους μήνες θα προβάλουν νέες αξιώσεις και θα υποστηρίξουν πως θέλουν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό επαναφοράς κυρώσεων». «Αν χρειαστεί να επιλέξουμε ανάμεσα στις παράλογες απαιτήσεις τους και στην ενεργοποίηση του μηχανισμού, θα προτιμήσουμε τον μηχανισμό επαναφοράς», τόνισε.

Την Παρασκευή, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να παραμείνει στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, παρά τις νέες κυρώσεις. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το δικαίωμά της για εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς.



Πηγή: skai.gr

