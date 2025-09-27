Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία πως έχει αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης εδώ και τέσσερις ημέρες και πως επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να τον «κλέψει» συνδέοντάς τον με ένα δίκτυο υπό ρωσικό έλεγχο, παρά τους κινδύνους για την ασφάλειά του.

«Προτρέπουμε όλα τα κράτη που ανησυχούν για την πυρηνική ασφάλεια να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, σε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Χ.

Η εξωτερική τροφοδοσία του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, έχει διακοπεί για περισσότερες από τρεις ημέρες – η μεγαλύτερη διακοπή έως σήμερα – γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ασφάλεια στον σταθμό με τους έξι αντιδραστήρες, στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Εφεδρικές γεννήτριες χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των συστημάτων ψύξης και ασφαλείας, αφού η τελευταία γραμμή παροχής ρεύματος προς τον σταθμό κόπηκε από τη ρωσική πλευρά στις 4.56 μ.μ. την Τρίτη, χωρίς να διαφαίνεται άμεση προοπτική επανασύνδεσής της.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), χαρακτήρισε την κατάσταση «βαθιά ανησυχητική» την Τετάρτη και συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο η κατάσταση παραμένει.

Δυτικοί ειδικοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο κατασκευάζει μια κρίση προκειμένου να εδραιώσει τον έλεγχό του επί του σταθμού – του μεγαλύτερου στην Ευρώπη – και ότι η Ρωσία επιχειρεί υψηλού ρίσκου βήματα για να θέσει σε λειτουργία τουλάχιστον έναν αντιδραστήρα, παρά τις πολεμικές συνθήκες.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πυρηνικό σταθμό ως διαπραγματευτικό χαρτί», δήλωσε ένας Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος, ενώ ένας ειδικός της Greenpeace ανέφερε ότι η ρωσική κατοχή έχει εισέλθει «σε μια νέα, κρίσιμη και εν δυνάμει καταστροφική φάση».

Τα stress tests που πραγματοποίησαν οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011 έδειξαν ότι ένας πυρηνικός σταθμός θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες. Η υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια τον Μάρτιο του 2022 και οι αντιδραστήρες του, που κάποτε μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με ρεύμα 4 εκατομμύρια σπίτια, τέθηκαν σε κατάσταση «ψυχρής διακοπής» για λόγους ασφαλείας.

Η Ουκρανία θεωρεί τον σταθμό δικό της, ωστόσο το ζήτημα έχει τεθεί στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναλάβουν τον έλεγχο, ενώ το Κρεμλίνο έχει δηλώσει πως θέλει να επανεκκινήσει όλους τους αντιδραστήρες και να τους συνδέσει με το ρωσικό δίκτυο ηλεκτροδότησης – ένα εγχείρημα που θεωρείται εφικτό μόνο σε καιρό ειρήνης.

Η εξωτερική τροφοδοσία έχει χαθεί στη Ζαπορίζια εννέα φορές μέχρι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, οι ζημιές προκλήθηκαν σε ουκρανικό έδαφος από ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην απέναντι πλευρά του Δνείπερου. Η τελευταία γραμμή ηλεκτροδότησης των 750 κιλοβόλτ περνούσε πάνω από τον ποταμό, με την Ουκρανία να είναι πρόθυμη να παρέχει ενέργεια για τη διατήρηση της ασφάλειας του σταθμού.

Την Τρίτη η γραμμή υπέστη ζημιά από τη ρωσική πλευρά, περίπου ένα μίλι από τον σταθμό. Οι Ρώσοι διαχειριστές του σταθμού υποστήριξαν ότι οι επισκευές «δυσχεραίνονται από τον συνεχιζόμενο βομβαρδισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», αν και το Κίεβο επιμένει ότι δεν πλήττει ποτέ τον σταθμό ή την ευρύτερη περιοχή του, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτα επικίνδυνο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανέφερε ότι οι Ρώσοι διαχειριστές ενημέρωσαν πως υπάρχει επαρκές πετρέλαιο ντίζελ για τη λειτουργία των γεννητριών επί 20 ημέρες χωρίς ανεφοδιασμό. Ωστόσο, ο Ραφαέλ Γκρόσι προειδοποίησε ότι η απώλεια της εξωτερικής τροφοδοσίας «αυξάνει την πιθανότητα ενός πυρηνικού ατυχήματος».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.