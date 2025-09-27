Ρωσία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τρία ακόμη χωριά στην ανατολική Ουκρανία, στο πλαίσιο της προέλασής τους στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, το υπουργείο κατονόμασε τα χωριά που καταλήφθηκαν ως Ντερίλοβε και Μάισκε στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καθώς και το Στέποβε στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.



