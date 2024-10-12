Ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να απωθήσουν ουκρανικά στρατεύματα από θέσεις τους στη ρωσική συνοριακή περιφέρεια Κουρσκ, αλλά ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αναφορικά με την επιχείρηση στο Κουρσκ, η Ρωσία προσπάθησε να απωθήσει τις δυνάμεις μας από τις θέσεις τους, αλλά κρατάμε τις καθορισμένες γραμμές», είπε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο από την αρχή της ρωσικής εισβολής καθημερινό βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν δύο χωριά στο Κουρσκ, όπου ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μαζική εισβολή τον Αύγουστο.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η ουκρανική προέλαση στο Κουρσκ είχε σκοπό να κρατήσει ρωσικά στρατεύματα μακριά από τις θέσεις της πρώτης γραμμής στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν σταθερά εδαφικά κέρδη τους τελευταίους μήνες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι στις ουκρανικές επαρχίες Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, που εν μέρει κατέχονται από ρωσικές δυνάμεις, «υπάρχουν πολύ δύσκολες συνθήκες, με σκληρές εχθρικές ενέργειες. Αλλά η ανθεκτικότητα των μονάδων μας είναι κρίσιμη. Όλα εξαρτώνται από την ανθεκτικότητά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

