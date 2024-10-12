Η ισχυρή αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Γιονγκ, απείλησε σήμερα την Νότια Κορέα με «τρομερή καταστροφή» αν drones φορτωμένα με προπαγανδιστικά φυλλάδια περάσουν ξανά τα σύνορα.

«Στην περίπτωση που ένα drone της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα) εντοπιστεί ξανά στους ουρανούς πάνω από την πρωτεύουσά μας, αυτό θα οδηγήσει σίγουρα σε μια τρομερή καταστροφή», προειδοποίησε η Κιμ Γιο Γιονγκ, βασική εκπρόσωπος των βορειοκορεατικών αρχών.

Χθες Παρασκευή η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Σεούλ ότι έστειλε drones με προπαγανδιστικά φυλλάδια στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας στις 3 Οκτωβρίου και ξανά την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τα drones έριξαν προπαγανδιστικά φυλλάδια εχθρικά προς το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ, τα οποία περιείχαν «απεχθείς συκοφαντίες», σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Χιούν, αρνήθηκε αρχικά τις κατηγορίες της Πιονγκγιάνγκ, ωστόσο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων αναδίπλωσε τη θέση της Σεούλ, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν οι ισχυρισμοί της Βόρειας Κορέας αληθεύουν ή όχι».

Η άρνηση της Σεούλ να επιβεβαιώσει σημαίνει ότι τα drones στάλθηκαν από «στρατιωτικούς γκάνγκστερ», δήλωσε σήμερα η Κιμ Γιο Γιονγκ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας εξέδωσε «τελεσίγραφο» στη Νότια Κορέα, να σταματήσει αυτές τις «ανεπίτρεπτες προκλήσεις», όπως τις αποκάλεσε.

Φωτογραφίες που υποτίθεται ότι προέρχονται από προπαγανδιστικά φυλλάδια κοινοποιήθηκαν από επίσημα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, μαζί με μια θολή φωτογραφία ενός «μη επανδρωμένου drone».

Παρά τις προσπάθειες των αρχών να τους αποτρέψουν, Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές πετούν εδώ και χρόνια μπαλόνια που περιέχουν προπαγάνδα και αμερικανικά δολάρια προς την Βόρεια Κορέα, ενέργειες που εξοργίζουν την Πιονγκγιάνγκ.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει εκτοξεύσει από τον Μάιο σχεδόν 5.000 μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια προς την Νότια Κορέα, ως αντίποινα, όπως τα αποκαλεί, για τα μπαλόνια προπαγάνδας που εκτοξεύτηκαν από Νοτιοκορεάτες.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε χθες βράδυ της Παρασκευής ξανά μπαλόνια γεμάτα απόβλητα

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο γειτόνων βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φέτος να ορίζει τη Νότια Κορέα ως τον «κύριο εχθρό» της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

