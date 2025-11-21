Η Ρωσία θα αντιδράσει στο ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία μόλις δει κάτι συγκεκριμένο, αρνούμενη να σχολιάσει «αντικρουόμενες» αναφορές σχετικά με αυτό που έχουν βγει στα μέσα ενημέρωσης, τόνισε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Νομίζω ότι ο σχολιασμός διαρροών που είναι αντιφατικές και περιέχουν αντικρουόμενα στοιχεία είναι άσκοπος. Όταν έχουμε κάποιες επίσημες πληροφορίες, όταν τις λαμβάνουμε μέσω σχετικού διαύλου, φυσικά, θα είμαστε πάντα ανοιχτοί να εργαστούμε (για συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Εδώ και αρκετές ημέρες, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν διάφορες διαρροές και προσχέδια - όπως και να το ονομάσουμε αυτό - με διαφορετικές λεπτομέρειες, σε διαφορετικές αλληλουχίες, υπό διάφορες ετικέτες», είπε, αναφερόμενη στο αμερικανικό σχέδιο. «Έχουμε επίσημα κανάλια επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει λάβει καμία πληροφορία, σχέδιο ή προσχέδιο».

«Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε ζητήματα διευθέτησης της κατάστασης στην Ουκρανία, τα οποία ήταν και αποτελούν μέρος του διαλόγου μας σε διάφορα επίπεδα», σημείωσε. «Δεν έχουμε λάβει τίποτα που να μοιάζει με αυτό που δημοσιεύθηκε στα δυτικά μέσα ενημέρωσης», επανέλαβε.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν σε επαφή τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε η Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, λεπτομέρειες του οποίου διέρρευσαν στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στην Κριμαία, το Ντονμπάς και άλλα εδάφη που θα πρέπει να παραχωρήσει η Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη πρόκειται να δημιουργηθεί σε περιοχές από τις οποίες θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα. Ο ουκρανικός στρατός θα μειωθεί σημαντικά σε δυνάμεις και θα απογυμνωθεί από όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την απαγόρευση της ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία και την αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας ως κρατικής γλώσσας. Σύμφωνα με το Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει επίσης την άρση των αντιρωσικών κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

