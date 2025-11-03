Οι μετανάστες τόσο δημοκράτες όσο οι Ευρωπαίοι

Οι μετανάστες στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ασπάζονται παρόμοιες δημοκρατικές αξίες με άτομα χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο, δείχνει έρευνα του Πανεπιστημίου Μάνχαϊμ. Οι ερευνητές του Κέντρου Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ερευνών της γερμανικής πόλης διαπίστωσαν επίσης ότι οι δημοκρατικές πεποιθήσεις ενδυναμώνονται με τη διάρκεια της παραμονής στην Ευρώπη. Μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν πολλά χρόνια σε αυταρχικά κράτη πριν μεταναστεύσουν, τα επίπεδα συμφωνίας με τα θεμελιώδη στοιχεία μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι κάπως χαμηλότερα από ό,τι σε μετανάστες, των οποίων η πολιτική κοινωνικοποίηση έλαβε χώρα κυρίως στη χώρα προορισμού.

Μόλις ένα 5% απορρίπτει δημοκρατικές αξίες

Σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσιεύuηκε στο περιοδικό πολιτικής επιστήμης European Journal of Political Research, μόλις μια μειονότητα μεταναστών, περίπου 5%, με προέλευση από αυταρχικές χώρες, απορρίπτει τις δημοκρατικές αξίες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με εκείνο ανθρώπων χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο που έχουν αντιδημοκρατικές απόψεις.

Εστίαση στους μετανάστες πρώτης γενιάς

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μάνχαϊμ ανέλυσαν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΕ) και το γερμανικό Βαρόμετρο Ένταξης. Για τους σκοπούς της έρευνας αξιολογήθηκαν στοιχεία από μετανάστες πρώτης γενιάς, οι οποίοι έζησαν στο εξωτερικό, με τουλάχιστον έναν γονέα τους να έχει γεννηθεί εκτός της χώρας προορισμού.



Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

