Ζαχάροβα σε γραμμή Όρμπαν: Η εξουσία στην Ουκρανία βρίσκεται στα χέρια στρατιωτικής μαφίας

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα συμφώνησε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ότι η εξουσία στην Ουκρανία βρίσκεται στα χέρια μιας στρατιωτικής μαφίας που συνδέεται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Όρμπαν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το σκάνδαλο διαφθοράς κατέδειξε το χάος που επικρατεί στην Ουκρανία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση. Χαρακτήρισε επίσης τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση ως «στρατιωτική μαφία».

«Παρακολουθώ με έκπληξη πώς όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία χαρακτηρίζονται απλώς ως “διαφθορά”. Ο απόλυτα ακριβής όρος είναι: στρατιωτική μαφία. Δεν πρόκειται μόνο για κλοπή χρημάτων και διεφθαρμένες σχέσεις του καθεστώτος του Κιέβου. Πρόκειται για ένα διεθνές συνονθύλευμα, μια Λερναία Ύδρα που έχει τυλίξει τον πλανήτη και μεταφέρει χρήματα από τις τσέπες των φορολογουμένων στις δυτικές χώρες στις τσέπες των ελίτ τους», έγραψε η Ζαχάροβα.

«Ο Ζελένσκι και το καθεστώς του Κιέβου είναι όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είναι ο μηχανισμός. Οι ωφελούμενοι είναι τα βαθιά στρώματα των φιλελεύθερων δημοκρατιών», τόνισε η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

