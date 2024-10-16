Τεχεράνη: Τηλεφωνική επικοινωνία του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών με τον Γκουτέρες 

Διπλωματικός πυρετός στην Τεχεράνη ενώ πλησιάζει η μέρα της ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγκτσί επικοινώνησε με τον γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Στη συνομιλία αυτή, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε «στην καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση που προκαλεί η συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα και η επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο», και ζήτησε από τον Γκουτέρες να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες της διεθνούς οργάνωσης για «να σταματήσει τα εγκλήματα και τις επιθέσεις του Ισραήλ και να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο και τη Γάζα».



«Επαναλαμβάνοντας τη θέση αρχών της χώρας μας σχετικά με την αναγκαιότητα διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, ο Αραγκτσί δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ειρήνης και της ασφάλειας της περιοχής, είναι πλήρως προετοιμασμένη και αποφασισμένη να δώσει απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από την πλευρά του Σιωνιστικού καθεστώτος. Τόνισε ότι την ευθύνη για τις συνέπειες της εξάπλωσης της ανασφάλειας στην περιοχή θα έχει αυτό το καθεστώς, και ο κύριος υποστηρικτής του, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη.Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέπτεται την Ιορδανία, την Αίγυπτο και την Τουρκία στο πλαίσιο της διπλωματικής προσέγγισης του Ιράν με χώρες της περιοχής «για τον τερματισμό της γενοκτονίας, της θηριωδίας και της επιθετικότητας του Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

