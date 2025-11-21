Σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην Καραϊβική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μετακινούν αεροσκάφη και πολεμικά πλοία σε απόσταση αναπνοής από τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με έρευνα του BBC Verify, τέσσερα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη πέταξαν το βράδυ της Πέμπτης κοντά στον εναέριο χώρο της χώρας, σε μια κίνηση που εντείνει τη διεθνή ανησυχία.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες καθώς και βαρύ οπλισμό στην περιοχή, ενώ στοιχεία από δορυφορικές εικόνες και συστήματα παρακολούθησης πλοίων επιβεβαιώνουν την παρουσία έξι αμερικανικών πολεμικών πλοίων τον τελευταίο μήνα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής έχουν εντοπιστεί επίσης αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, αποβατικά πλοία, καταδρομικά, αμφίβια σκάφη επίθεσης, καθώς και το πλοίο υποστήριξης των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων.

Η πορεία των αμερικανικών αεροσκαφών, βόρεια της Βενεζουέλας

Η εκτεταμένη αυτή συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων θεωρείται η μεγαλύτερη αμερικανική κινητοποίηση στη Λατινική Αμερική εδώ και δεκαετίες. Η κλίμακα και η ταχύτητα της ανάπτυξης έχουν προκαλέσει διεθνείς εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο προετοιμασιών για κάποιας μορφής στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ το Κρεμλίνο και άλλοι σύμμαχοι του Καράκας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν πρόκειται για επίδειξη δύναμης ή για προάγγελο πιο ενεργητικής παρέμβασης.

Πηγή: skai.gr

