Ο Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος που καθοδήγησε την πολιτική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 βοηθά το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Αλβανίας να πραγματοποιήσει μια απίθανη «αναγέννηση», σύμφωνα με το Politico.

Ο σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και γκουρού των εκλογών των Ρεπουμπλικανών Κρις Λατσίβιτα υποστηρίζει τώρα το συντηρητικό Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας, ο ηγέτης του οποίου Σαλί Μπερίσα ελπίζει στη δική του πολιτική επιστροφή από τις κατηγορίες διαφθοράς στις εθνικές εκλογές της Κυριακής, που έχουν υψηλό ρίσκο.

Με την υποστήριξη του Λατσίβιτα, ο Μπερίσα προσπαθεί να ανατρέψει τον Έντι Ράμα, ο οποίος ηγείται στην Αλβανία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, πρώτα ως δήμαρχος των Τιράνων και στη συνέχεια ως πρωθυπουργός.

Μια νίκη του Μπερίσα θα έβαζε τέλος στα 12 χρόνια διακυβέρνησης από τους Σοσιαλιστές του Ράμα. Αλλά θα εγκαινίαζε επίσης μια πολιτική δύναμη ανοιχτά ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του Τραμπ σε μια περιοχή που εδώ και καιρό θεωρείται στρατηγικά ευάλωτη στη ρωσική και κινεζική επιρροή.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Κρις Λατσίβιτα έχει συμβουλεύσει δύο σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, σε δύο διαφορετικές χώρες ... αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σαλί Μπερίσα», δήλωσε στο Politico ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος Alfred Lela.

Σύμφωνα με τον Lela, οι δύο μοιράζονται «εξαιρετικά παρόμοιο προφίλ ... υπήρξαν διωκόμενοι από τα ιδρύματα - εγχώρια και διεθνή - στοχοποιημένοι από τα συστήματα δικαιοσύνης των χωρών τους και παρουσιάστηκαν ως επικίνδυνα αουτσάιντερ που πρέπει να εξαλειφθούν από την πολιτική με κάθε κόστος».

Σε μια εκδήλωση νωρίτερα φέτος, ο Λατσίβιτα είπε ότι «με μια ακμάζουσα δημοκρατία και αληθινή φιλία με την Αμερική, μπορούμε να κάνουμε την Αλβανία μεγάλη ξανά», δείχνοντας τον αντίχειρα προς τα πάνω στο κοινό. Το Politico έθεσε μια σειρά ερωτήσεων στον Λατσίβιτα σχετικά με το έργο του στην Αλβανία για τον Μπερίσα, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Ο Μπερίσα, 80 ετών σήμερα, θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας της αλβανικής δημοκρατίας, λόγω του ρόλου του στο κίνημα που ανέτρεψε το τελευταίο σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς της Ευρώπης το 1992 και επειδή έγινε ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας.

Αλλά στοχοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν το 2021 για υποτιθέμενη διαφθορά, ξεκινώντας τρία χρόνια χάους στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Μπερίσα αποβλήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα και τελικά τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό εν όψει έρευνας για δωροδοκία - πριν ένα δικαστήριο του επιστρέψει τελικά τον έλεγχο του κόμματος το 2024.

Ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα θα μπορούσε να κερδίσει περίπου το 48% των ψήφων και ότι οι Δημοκρατικοί υπολείπονται κατά τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες μονάδες, η εισαγωγή της ψήφου της διασποράς για πρώτη φορά και η χαμηλή αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια έκπληξη. Το κόμμα που κερδίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σχηματίζει τη νέα κυβέρνηση και επιλέγει τον πρωθυπουργό.

Αυτό θα αποτελούσε μια εκπληκτική πολιτική «αναγέννηση» για τον Μπερίσα, έναν άνθρωπο που κάποτε φαινόταν πολιτικά τελειωμένος.

Μαύρη λίστα των ΗΠΑ

Μέχρι το 2021, ο Μπερίσα είχε διατελέσει πρόεδρος, είχε υπηρετήσει δύο θητείες ως πρωθυπουργός και είχε σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί για να αφήσει την επόμενη γενιά να ηγηθεί του Δημοκρατικού Κόμματος.

Τότε ήρθε ένα σοκ από το εξωτερικό: Οι ΗΠΑ κήρυξαν τον ίδιο, την κόρη του και τον γαμπρό του persona non grata, με τον τότε υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να επικαλείται «σημαντική διαφθορά» ως λόγο για τον οποίο τους απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέφερε ότι ο Μπερίσα εμπλέκεται στην «υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και στην παρέμβαση στις δημόσιες διαδικασίες ... προς ίδιον όφελος και για να πλουτίσει τους πολιτικούς του συμμάχους και τα μέλη της οικογένειάς του εις βάρος της εμπιστοσύνης του αλβανικού κοινού στους κυβερνητικούς θεσμούς και τους δημόσιους λειτουργούς του».

«Ο κ. Μπερίσα απαίτησε αποδείξεις, όπως και αρκετοί Αμερικανοί βουλευτές, αλλά ο Μπλίνκεν δεν έχει παράσχει ποτέ ούτε μία απόδειξη», απάντησε ο Lela όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις κατηγορίες.

Η Αλβανία είναι μια έντονα φιλοαμερικανική χώρα και το γεγονός ότι ο ιστορικός ηγέτης της κύριας ομάδας της αντιπολίτευσης έχει μπει στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ ισοδυναμεί με πολιτική θανατική καταδίκη για το κόμμα στα μάτια πολλών Αλβανών.

Σε αυτό το κλίμα ήρθε ο γκουρού που βοήθησε τον Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο μετά από μια επιτυχημένη εκστρατεία το 2024, κατά την οποία ο Ρεπουμπλικάνος κέρδισε και στις επτά αμφίρροπες πολιτείες των ΗΠΑ.

«Ο Λατσίβιτα έχει δηλώσει δημοσίως ότι η κατάσταση του Μπερίσα δεν τον αποθάρρυνε αλλά τον ενέπνευσε. Συμμετείχε σε μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία, για ένα κόμμα που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί αφού ωθήθηκε στα όρια της πολιτικής εκτέλεσης», δήλωσε ο Lela.

Ο Μπερίσα έχει δηλώσει ότι η εγχώρια έρευνα για διαφθορά ήταν μια επίθεση με πολιτικά κίνητρα. Ξεκίνησε έτσι ένα κίνημα διαμαρτυρίας, με τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιά σε λάστιχα έξω από το δημαρχείο των Τιράνων, να καίνε καρέκλες του κοινοβουλίου και να πυρπολούν ομοιώματα ηγετών του κυβερνώντος κόμματος.

Περιορισμένος στο διαμέρισμά του στο κέντρο των Τιράνων, ο Μπερίσα είχε ένα μικρόφωνο στον όγδοο όροφο της πολυκατοικίας του και μιλούσε στο πλήθος από το παράθυρο, κάνοντας τακτικές εμφανίσεις μέχρι να αποφυλακιστεί από τον κατ' οίκον περιορισμό τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όλοι προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά στον Τραμπ

Ο Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει εργαστεί σκληρά για να πλησιάσει τη Δύση - από το να εμφανίζεται στις συναντήσεις των Βρυξελλών με φόρμες και αθλητικά παπούτσια, μέχρι στο να αντιμετωπίζει τους αξιωματούχους της ΕΕ σαν βασιλιάδες σε λαμπερά συνέδρια στα Τίρανα.

Χαρισματικός και συχνά σκόπιμα υπερβολικός, έχει εργαστεί σκληρά για να γίνει ο αγαπημένος Αλβανός της Δύσης.

Ο ίδιος, επίσης, προσέλαβε τη βοήθεια δυτικών συμβούλων υψηλού προφίλ, προσλαμβάνοντας το 2012 τον στρατηγικό σύμβουλο του Εργατικού Κόμματος, Άλαστερ Κάμπελ, για να τον βοηθήσει στη συντριπτική νίκη στις εκλογές του 2013. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ συμμετείχε αργότερα επίσης στη συμβουλευτική ομάδα του Ράμα.

Και οι Δημοκρατικοί δεν είναι οι μόνοι που καλοπιάνουν τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο, ο Ράμα δήλωσε στο Bloomberg ότι θεωρεί τον Τραμπ «καλό για όλους», δηλώνοντας ότι «ο Θεός έσωσε τον Τραμπ» μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον Ιούλιο 2024 στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ «όχι μόνο για να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά... αλλά και για να κάνει την Ευρώπη να ξυπνήσει και να συνέλθει».

Ο Ράμα παρέδωσε επίσης ένα από τα πιο προσοδοφόρα αναπτυξιακά έργα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναγνωρίζοντάς τον ψς «στρατηγικό επενδυτή» ώστε να χτίσει στο ακατοίκητο νησί Σαζάν - μια εγκαταλελειμμένη πρώην στρατιωτική βάση πληροφοριών στα ανοικτά των λαμπερών νότιων ακτών της Αλβανίας.

Ευρωπαϊκές φιλοδοξίες

Οι έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των Δημοκρατικών του Μπερίσα και των Σοσιαλιστών του Ράμα κινδυνεύουν να εμποδίσουν τις φιλοδοξίες της Αλβανίας για ένταξη στην ΕΕ, το πιο σημαντικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους.

«Η συγκρουσιακή προσέγγισή τους είναι αυτό που εμπόδισε τη χώρα να εξελιχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και την πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε η Valbona Zeneli, συνεργάτης του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους από τους γείτονές της στα Βαλκάνια, η Αλβανία αντιμετωπίζει ελάχιστες έως καθόλου περιφερειακές ή διεθνείς αντιδράσεις για να γίνει μέλος της ΕΕ - και έχει λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή.

Αυτή τη στιγμή θεωρείται ως επικρατέστερη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ μαζί με τον βόρειο γείτονά της, το Μαυροβούνιο, με τον Ράμα να υπόσχεται να εξασφαλίσει την ένταξη έως το 2030 ως μέρος της υπόσχεσής του προς τους ψηφοφόρους για τις εκλογές της Κυριακής.

«Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο - μετά τις εκλογές, αν οι διαιρέσεις στη χώρα θα συνεχίσουν να επιβραδύνουν την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν τελικά να τη βγάλουν από αυτή τη μετακομμουνιστική μεταβατική διαδικασία δεκαετιών», δήλωσε η Zeneli.

Επίθεση Λατσίβιτα στον Ράμα μέσω X – Παρομοίασε τον Αλβανό πρωθυπουργό με ποντίκι

Σημειώνεται ότι ο Λατσίβιτα έχει πραγματοποιήσει σφοδρές κριτικές προς τον Έντι Ράμα, δημοσιεύοντας αιχμηρά μηνύματα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ανεβάζοντας μεταξύ άλλων και ένα βίντεο με μια κουκουβάγια να τρώει ένα ποντίκι, με την επιγραφή: «Ποιος είναι η Κουκουβάγια και ποιος είναι το ποντίκι».

Ο Λατσίβιτα έχει επιλέξει επανειλημμένα την πλατφόρμα X ως μέσο για να επιτεθεί στον Αλβανό πρωθυπουργό. Σκόπιμα έχει παρουσιάσει τον Ράμα με ποντίκι, απαντώντας δηκτικά σε χαρακτηρισμό του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε αποκαλέσει τον ηγέτη των Δημοκρατικών, Σαλί Μπερίσα, «κουκουβάγια του βάλτου».

Πηγή: skai.gr

