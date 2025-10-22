Οι μυστικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη αρχίζουν να δημιουργούν μια κοινή επιχείρηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας θάβοντας δεκαετίες δυσπιστίας.

Τον τελευταίο χρόνο, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ενσωματώσει αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών στα γραφεία αντιπροσωπείας τους στις Βρυξέλλες. Η εσωτερική μονάδα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρχίσει να ενημερώνει ανώτατους αξιωματούχους. Και το μπλοκ ασχολείται με την ιδέα της δημιουργίας ισχυρότερων εξουσιών τύπου CIA - κάτι που το θεωρούσαν αδιανόητο εδώ και καιρό.

Η ώθηση για βαθύτερη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών επιταχύνθηκε απότομα αφότου η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε την ανταλλαγή πληροφοριών στο πεδίο της μάχης στο Κίεβο τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «αξίζει ένα Νόμπελ Ειρήνης επειδή ένωσε τις υπηρεσίες της Ευρώπης», δήλωσε ένας δυτικός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί για να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το πώς συνεργάστηκε με Αμερικανούς ομολόγους του.

Σύμφωνα με επτά αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας που μίλησαν στο Politco, η ρήξη στη διατλαντική εμπιστοσύνη ωθεί τις υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης να κινούνται πιο γρήγορα από ποτέ.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης επανεξέτασης των πρακτικών. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης αρχίσει να εξετάζουν πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους αμερικανούς ομολόγους τους. Οι ολλανδικές στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν στην τοπική εφημερίδα De Volkskrant το Σάββατο ότι σταμάτησαν να ανταλλάσσουν ορισμένες πληροφορίες με τις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι τα διατλαντικά φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ, θα καταστούν λιγότερο αξιόπιστες πλατφόρμες για την ανταλλαγή πληροφοριών. «Υπάρχει η αίσθηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει λιγότερη δέσμευση εκ μέρους των ΗΠΑ τους επόμενους μήνες για ανταλλαγή πληροφοριών - τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο και γενικότερα», δήλωσε ο Αντόνιο Μισιρόλι, πρώην Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τις Αναδυόμενες Προκλήσεις Ασφάλειας στο ΝΑΤΟ.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εξακολουθούν να προσπαθούν να ξεπεράσουν ζητήματα εμπιστοσύνης δεκαετιών. Νέες αποκαλύψεις ότι Ούγγροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, μεταμφιεσμένοι σε διπλωμάτες, προσπάθησαν να διεισδύσουν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ δείχνουν πώς οι κυβερνήσεις εντός της ΕΕ εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά η μία την άλλη.

Για να αντιμετωπίσουν τη δυσπιστία, ορισμένες κορυφαίες υπηρεσίες κατασκοπείας πιέζουν να δημιουργήσουν ομάδες αξιόπιστων χωρών αντί να διαχειρίζονται τα πράγματα μέσω των Βρυξελλών.

Λέσχη Βέρνης

Σε αντίθεση με τις στενά συνδεδεμένες συμμαχίες κατασκοπείας όπως το Five Eyes, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύονται εδώ και καιρό να σφυρηλατήσουν ισχυρές συνεργασίες στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών. Η εθνική ασφάλεια παραμένει σταθερά στα χέρια της κάθε ευρωπαϊκής χώρας, με τις Βρυξέλλες να έχουν μόνο ένα ρόλο συντονιστή.

Ένας τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες επικοινωνούσαν παραδοσιακά είναι μέσω ενός μυστικού δικτύου γνωστού ως Club de Berne (Λέσχη της Βέρνης), το οποίο δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 50 χρόνια στην ελβετική πόλη από την οποία πήρε το όνομά του. Ο σύλλογος δεν έχει έδρα, γραμματεία και συνεδριάζει μόνο δύο φορές τον χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα έχει συντονίσει τις συνεδριάσεις της για να ευθυγραμμιστεί σε γενικές γραμμές με την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Λέσχη δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την εικόνα της ΕΕ. Η Μάλτα δεν έχει ενταχθεί ποτέ, η Βουλγαρία μόλις πρόσφατα υπέγραψε και η Αυστρία είχε αναστείλει την παρουσία της για ένα διάστημα λόγω ανησυχιών ότι ήταν πολύ επιεικής απέναντι στη Μόσχα πριν την επανένταξή της το 2022. Χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι επίσης μέλη.

«Το Κλαμπ της Βέρνης είναι μια αρχιτεκτονική ανταλλαγής πληροφοριών που μοιάζει λίγο με την Europol. Έχει σχεδιαστεί για να μοιράζεται ένα συγκεκριμένο είδος πληροφοριών για μια συγκεκριμένη λειτουργία», δήλωσε ο Philip Davies, διευθυντής του Κέντρου Brunel για τις Μελέτες Πληροφοριών και Ασφάλειας στο Λονδίνο. «Αλλά είναι αρκετά περιορισμένο και οι πληροφορίες που μοιράζονται είναι δυνητικά αρκετά ανώδυνες επειδή δεν υπάρχει σύνδεση σε ασφαλή συστήματα και [υπάρχουν] εθνικές προειδοποιήσεις».

Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και, μέχρι το 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο — έβλεπαν μικρή αξία στην κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών με όλες τις χώρες της ΕΕ, φοβούμενες ότι θα μπορούσαν να πέσουν σε λάθος χέρια.

Οι υπηρεσίες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως και της Βουλγαρίας, πιστεύεται ότι ήταν γεμάτες με Ρώσους πράκτορες, δήλωσε ο Μισιρόλι. Ωστόσο, Βούλγαρος αξιωματούχος ασφαλείας υποστήριξε ότι αυτό δεν ισχύει πλέον.

Αλλά ενώ προσέφερε κάποιο είδος συνεργασίας, η Λέσχη της Βέρνης άφησε επίσης τους αξιωματούχους των Βρυξελλών σε επίπεδο ΕΕ σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι.

Κάλεσμα προς την ΕΕ

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές αλλαγές ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει την προσέγγισή της. Ο πρώην Φιλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο ζήτησε πέρυσι από την ΕΕ να δημιουργήσει μια υπηρεσία τύπου CIA, με συντονισμό από τις Βρυξέλλες, κατόπιν αιτήματος της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Νιινίστο παρουσίασε την ιδέα μιας «πλήρους υπηρεσίας συνεργασίας πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ που μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο τις στρατηγικές όσο και τις επιχειρησιακές ανάγκες», προσθέτοντας παράλληλα ότι χρειάζεται «ένα δίκτυο κατά του σαμποτάζ» για την προστασία των υποδομών.

Αν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως μια συλλογική υπηρεσία πληροφοριών της ΕΕ, το εσωτερικό Κέντρο Πληροφοριών και Καταστάσεων (INTCEN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πλησιέστερο. Το κέντρο διεξάγει αναλύσεις με βάση τις εθελοντικές συνεισφορές των χωρών της ΕΕ. Κατάσκοποι από εθνικές υπηρεσίες κάνουν αποσπάσεις στο κέντρο, γεγονός που βοηθά στην οικοδόμηση δεσμών με τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών της Κροατίας, Ντάνιελ Μάρκιτς, ανέλαβε τα ηνία της INTCEN τον Σεπτέμβριο του 2024 με αποστολή να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών με τον οργανισμό και να παρέχει άμεσες πληροφορίες σε ηγέτες της ΕΕ, όπως η φον ντερ Λάιεν και η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας.

Μαζί με τη Διεύθυνση Πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ, οι δύο υπηρεσίες αποτελούν την Ενιαία Ικανότητα Ανάλυσης Πληροφοριών (SIAC), η οποία παράγει κοινές αξιολογήσεις πληροφοριών για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Τον Απρίλιο, η SIAC πραγματοποίησε την ετήσια συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες, αυτή τη φορά προσελκύοντας κορυφαίους αξιωματούχους των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, μαζί με τον Κάλας.

Οι αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών σε εκείνη τη συνάντηση υπογράμμισαν την αυξανόμενη πίεση προς την Ευρώπη να οικοδομήσει τις δικές της ανεξάρτητες δυνατότητες πληροφοριών. Ωστόσο, ορισμένοι ανησυχούσαν επίσης ότι η υπερβολική έμφαση στην ανάγκη για αυτονομία θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω τους δεσμούς με τις ΗΠΑ, δημιουργώντας τα ίδια κενά που η Ευρώπη προσπαθεί να αποφύγει.

Ζητήματα εμπιστοσύνης

Αργά αλλά σταθερά, οι Βρυξέλλες δημιουργούν τη δική τους κοινότητα πληροφοριών.

Οι Βελγικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (VSSE), οι οποίες είναι επίσημα επιφορτισμένες με την επίβλεψη των δραστηριοτήτων κατασκοπείας γύρω από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενημέρωσαν επίσης τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις τακτικές που χρησιμοποιούνται για να εξαναγκάσουν τους νομοθέτες σε ξένη κατασκοπεία.

Ωστόσο, μια ευρωπαϊκή πηγή πληροφοριών δήλωσε στο Politico ότι ενώ η συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ βρίσκεται πλέον «στο καλύτερο της στη σύγχρονη ιστορία», οι υπηρεσίες εξακολουθούν να εργάζονται πρώτα και κύρια για τις δικές τους εθνικές κυβερνήσεις.

Αυτό είναι ένα βασικό εμπόδιο. Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Γκόρελικ, τον συνταξιούχο επικεφαλής της αποστολής της CIA στην Ιταλία, «Ο λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια υπηρεσία πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ είναι ότι υπάρχει υπερβολική ποικιλία στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών υπηρεσιών». Το χειρότερο, όπως είπε είναι ότι: «Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες — 27 — για να υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη στην ανταλλαγή».

Ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μικρότερων ad hoc ομάδων. Ένας Συνασπισμός των Προθύμων με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συναντήθηκε στο Παρίσι και συμφώνησε να επεκτείνει την πρόσβαση του Κιέβου σε πληροφορίες, τεχνολογία επιτήρησης και δορυφορικά δεδομένα που λειτουργούν από την Ευρώπη.

Η Ολλανδία εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης της συνεργασίας της με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες — συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ακατέργαστων δεδομένων. «Αυτό έχει κλιμακωθεί σε τεράστιο βαθμό», δήλωσε στο De Volkskrant ο Erik Akerboom, επικεφαλής της ολλανδικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί για να οικοδομηθεί αρκετή εμπιστοσύνη μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ με διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες.

Ο Νιινίστο, ο οποίος έγραψε την έκθεση ετοιμότητας της ΕΕ πέρυσι, δήλωσε σε συνέντευξή του αυτόν τον μήνα στο Politico ότι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφοριών της ΕΕ εξακολουθεί να είναι «ένα ζήτημα του μέλλοντος».

«Έρχεται η λέξη εμπιστοσύνη όταν μιλάμε για ετοιμότητα, επειδή χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ» επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.