Γαλλία: Άνδρας οπλισμένος με σπαθιά τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα αστυνομικού

Ένας άνδρας που «έφερε πάνω του δύο σπαθιά» και «απείλησε αστυνομικούς» σήμερα κοντά στο Παρίσι τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα αστυνομικού, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή.
Το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο δρόμο στις 17:40 τοπική ώρα (18:40 ώρα Ελλάδας), όταν ο άνδρας, του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, «απείλησε άμεσα αστυνομικούς» και αρνήθηκε να «αποθέσει τα όπλα», είπε η ίδια πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
